Αποστάσεις-Παναγιωτόπουλου-από-τις-διατάξεις-για-τους-υπαξιωματικούς

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Το εύρος και η ένταση αυτών των αντιδράσεων και των διαμαρτυριών με προβληματίζουν και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν όλους» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρώην ΥΠΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, αναφερόμενος στις αντιδράσεις των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως επισήμανε, πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού το υψηλό φρόνημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και η καλή σχέση όλων των σωμάτων.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες, η οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να αισθάνονται διαρκώς ότι η πολιτική ηγεσία εργάζεται προς όφελος τους. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων και των σκοπών από εξαντλητική μελέτη από τα επιτελεία από σταδιακό χαρακτήρα υλοποίησης, από εκτίμηση νομικών συνεπειών και αντίκτυπων αλλά διάθεση για βελτιώσεις. Το κάνετε κύριε υπουργέ αλλά μπορείτε να το κάνετε σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι 80 υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται δίνουν περιθώριο και εξηγήσεων και διορθώσεων προκειμένου να μη νιώθει κανένας αδικημένος» πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος ειδικά στους υπαξιωματικούς, και στις αφαίρεση του καταληκτικού βαθμού αποστράτευσης τόνισε: «Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Γιατί είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας».

«Εκτιμώ ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από περισσότερες ρυθμίσεις μεταβατικότητας. Σας το λέω όχι ως κριτική αλλά ως καλόπιστη παραίνεση», υπογράμμισε αναφερόμενος στη σχολή των υπαξιωματικών.

