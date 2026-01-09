Αυξημένες οι ανάγκες για εργατικά χέρια από το εξωτερικό – Μετάκληση 92.000 εργαζομένων από τρίτες χώρες

Στις 92.000 αναμένεται να ανέλθουν οι θέσεις εργασίας που θα προταθούν από τις Περιφέρειες πανελλαδικά για να καλυφθούν από μετακλητούς εργαζόμενους, κυρίως από τρίτες χώρες.

Η σχετική έγκριση της εν λόγω πρότασης του υπουργείου Εργασίας δόθηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, κάτι που θα συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν. Τα περισσότερα εντοπίζονται και πάλι στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και ειδικά στις αγροτικές εργασίες.

Η προσπάθεια που θα καταβληθεί το 2026 επικεντρώνεται στο να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι από το εξωτερικό με μεγαλύτερη ταχύτητα και άρα να «πιάσουν δουλειά» νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το 2025 είχαν προκηρυχθεί 89.290 θέσεις εργασίας και εκτιμάται ότι καλύφθηκαν λίγο περισσότερες από τις 45.000, στο σύνολο του έτους.

Το 2026, υπολογίζεται ότι θα προκηρυχθούν 2.500-3.000 περισσότερες θέσεις εργασίας, ενδεικτικό της αυξημένης ανάγκης που καταγράφεται για πρόσθετο εργατικό δυναμικό, ειδικά στην επαρχία και στον αγροτικό τομέα παραγωγής, αλλά και στον κατασκευαστικό – τεχνικό κλάδο.

Φέτος, αναμένεται να ενεργοποιηθούν όμως και οι όποιες βελτιώσεις θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά με τη διευκόλυνση πολιτών από τρίτες χώρες να εργαστούν στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να περιοριστούν γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης της νόμιμης διαμονής στη χώρα, άρα και της εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και μαζί με τις όποιες αλλαγές – προσθήκες γίνουν, εκτιμάται ότι θα γίνει νόμος του κράτους το αργότερο έως τις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι είτε εξαρτημένης εργασίας είτε εποχιακής απασχόλησης, ανάλογα με τις συμφωνίες που θα προκύψουν. Άλλωστε, ένα μέρος από τους μετακλητούς εργαζόμενους απασχολείται και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση και τα οποία λόγω της φύσης της εργασίας έχουν εποχικότητα, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Αναμένεται όμως να καταγραφεί αύξηση και για θέσεις εργασίας «υψηλής εξειδίκευσης» που θα προταθούν ξανά για τη νέα χρονιά. Το 2025, υπολογίστηκαν περίπου σε 2.000 αυτές οι θέσεις, που ασφαλώς προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές ως πρόσθετο κίνητρο.

Για το 2026, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι αυτές οι θέσεις θα είναι σημαντικά αυξημένες, ενδεικτικό τόσο των ελλείψεων που έχουν προκύψει όσο και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις επιχειρήσεις για να εντοπίσουν και να προσλάβουν από το εξωτερικό εργαζομένους με δεξιότητες, που δεν έχουν καταφέρει να βρουν στην εγχώρια αγορά εργασίας.

Αρκετές από τις θέσεις εργασίας που θα προταθούν, αναμένεται να καλυφθούν από εργαζομένους από χώρες όπως είναι το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος, όπως συνέβη και κατά τη φετινή χρονιά.

Εξειδικευμένοι

Όμως, ειδικοί στην Κοινωνική Ασφάλιση, εντοπίζοντας τα περίπου 300.000 κενά σε θέσεις εργασίας που υπάρχουν, διαπιστώνουν πως στην Ελλάδα αρχίζει να αλλάζει το επίπεδο των μετακλητών εργαζόμενων που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι αυξάνονται οι ανάγκες για πιο εξειδικευμένους εργαζόμενους, τα λεγόμενα «ταλέντα» με δεξιότητες στον χώρο που επιθυμούν να απασχοληθούν.

Σε αυτό το πεδίο, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι επιδιώκουν να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, ώστε να προσελκύσουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τους εργαζομένους που τους είναι απαραίτητοι για να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, που μπορεί να θεωρούνται κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στον τομέα της βιομηχανίας και των logistics έχει εμφανιστεί η συγκεκριμένη τάση, ενώ κάτι ανάλογο αρχίζει να διαπιστώνεται και στον τουρισμό, αλλά και στις κατασκευές.

Μπορεί οι ανάγκες για ανειδίκευτη εργασία να παραμένουν αμείωτες, ωστόσο φαίνεται ότι αυξάνεται η επιθυμία και για εύρεση εργαζομένων που θα μπορούν να καλύψουν πιο εξειδικευμένες μορφές απασχόλησης, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί στα φετινά αιτήματα για μετακλήσεις από το εξωτερικό.