Βαρέα-και-ανθυγιεινά-για-τους-νοσηλευτές-του-ΕΣΥ-σχεδιάζει-το-υπουργείο-Υγείας

Περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων γρίπης αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς η κορύφωσή της τοποθετείται προς τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Μιλώντας στη NAFTEMPORIKI TV, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο και «δεν υπάρχει λόγος να τρομάζει ο κόσμος». Υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, και λέγοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν στα φαρμακεία εμβόλια», εάν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί.

Βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές

Αναφερόμενος στα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αίτημα των νοσηλευτών για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

«Εμείς, ως Υπουργείο Υγείας συμφωνούμε με την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες να έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε» είπε.

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ ανέφερε ότι «έχουμε το περισσότερο προσωπικό που έχει υπάρξει ποτέ στο εθνικό σύστημα υγείας» και εξήγησε: «Υπάρχουν 10% περισσότεροι γιατροί, 7% περισσότεροι νοσηλευτές, περίπου 7-8% περισσότερο λοιπό προσωπικό».

Σημείωσε ότι «οι βελτιώσεις δεν έγιναν με “μαγικά”» και προσέθεσε: «οι 9 ώρες στα επείγοντα κατέβηκαν στις 4» ενώ «με αύξηση προσωπικού στα ΤΕΠ και καλύτερη οργάνωση, τα ραντεβού αυξήθηκαν από 4 εκατομμύρια στα 10 εκατομμύρια και πλέον βρίσκεις, για παράδειγμα, γαστρεντερολόγο στην Αττική σε δύο μέρες, έναντι 8 και 12 μηνών παλαιότερα».

Αναφορικά με τα χειρουργεία και τις λίστες αναμονής, ανέφερε πως «υπάρχει σαφής βελτίωση στις λίστες αναμονής», «το 2025 έγιναν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σχέση με το 2024».

Αναφέρθηκε επίσης στη βελτίωση των υποδομών, επισημαίνοντας: «Πλέον υπάρχουν ανακαινισμένοι χώροι σε μεγάλα νοσοκομεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πάρα πολλοί όροφοι στον Ευαγγελισμό είναι ανακαινισμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και καλύτεροι από τα καλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία». Για τα έργα που υλοποιούνται μέσω Ταμείου Ανάκαμψης υπογράμμισε ότι η συνολική εικόνα του συστήματος βελτιώνεται καθημερινά.

