Γενικός Δείκτης: Όταν οι κορυφές κατακτώνται, οι ισορροπίες αλλάζουν

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έγραψε νέα πολυετή υψηλά στις 2.204 μονάδες, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τις 15 Ιανουαρίου 2010. Πρόκειται για σημείο αναφοράς με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς εκείνη την περίοδο τα θεμέλια της αγοράς άρχιζαν να δέχονται πιέσεις που δεν είχαν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές.

Για το ιστορικό του θέματος, τον Ιανουάριο του 2010 η ελληνική αγορά κινούνταν σε ένα όξινο περιβάλλον αυξανόμενης δυσπιστίας. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτοξεύονταν, με το 10ετές να αγγίζει το 6,98% και το 5ετές στο 6,72% από 4,87% που ήταν πριν ένα μήνα. Τα spreads (η διαφορά απόδοσης) του ελληνικού 10ετούς ομολόγου σε σχέση με το αντίστοιχο γερμανικό ξεπέρασαν τις 300 μονάδες βάσης, ενώ η καμπύλη αποδόσεων άρχισε να αντιστρέφεται, προαναγγέλλοντας τη βαθιά κρίση που θα ακολουθούσε.

Τότε, η αγορά άνοιγε τον δρόμο για μια δεκαετία τιμωρίας. Σήμερα, το κόστος έχει πληρωθεί και η αγορά απελευθερωμένη από τα δεσμά του παρελθόντος πατά πλέον σε εύφορο έδαφος.

Με το Γενικό Δείκτη να κατακτά στη χθεσινή συνεδρίαση τις 2.200 μονάδες, το επόμενο μεσοπρόθεσμο διαγραμματικό σημείο αντίστασης που αρχίζει να μπαίνει στο οπτικό πεδίο των ενεργών επενδυτών εντοπίζεται στις 2.367 μονάδες. Επίπεδο, όπου ο Γενικός Δείκτης είχε αφήσει ως τοπική κορυφή στις 11 Ιανουαρίου του 2010, λίγο πριν ακολουθήσει η απότομη καθοδική βουτιά εκείνης της περιόδου.

Πάνω από τις 2.367 μονάδες, θα πρέπει να πιαστούμε δυνατά από τις χειρολαβές καθώς ο χάρτης των ισχυρών διαγραμματικών αντιστάσεων γίνεται αισθητά πιο αραιός. Μάλιστα, δεν καταγράφεται κάποια ουσιαστική μακροπρόθεσμη αντίσταση μέχρι τη ζώνη των 2.900 με 2.932 μονάδων, όπου είχαν αποτυπωθεί και τα ιστορικά υψηλά του 2009. Αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αφήνει ανοιχτό πεδίο για κίνηση με λιγότερα σοβαρά τεχνικά εμπόδια στους επόμενους 14 με 18 μήνες, εφόσον φυσικά διατηρηθεί η παρούσα δυναμική και δεν έχουμε κάποιο έκτακτο γεγονός αντιστροφής τάσης.

Παράλληλα, σε διαγραμματικούς όρους, ο Γενικός Δείκτης δείχνει να απομακρύνεται από τον γιγάντιο ανοδικό στροφέα “S” που τον συνοδεύει τα προηγούμενα χρόνια. Η απόσταση αυτή υποδηλώνει ότι ο δείκτης επιχειρεί να ανοίξει τον ανοδικό του βηματισμό με μεγαλύτερη γωνία ανοδικής κλίσης, στοιχείο που συνήθως συνδέεται με φάση επιτάχυνσης της τάσης και όχι με αργή συνέχεια.

Στη βραχυχρόνια εικόνα, ο συνδυασμός της σημερινής στάθμισης του Γενικού Δείκτη με τη στατιστική εικόνα των πρώτων μηνών του έτους φωτίζει με μεγαλύτερη καθαρότητα το πώς πάει να χτιστεί η αρχή της χρονιάς. Επτά μετοχές –Εθνική Τράπεζα με 9,95%, Eurobank με 9,92%, Coca-Cola HBC με 9,84%, Alpha Bank με 7,91%, Τράπεζα Πειραιώς με 7,75%, Metlen Energy & Metals με 7,30% και ΔΕΗ με 6,02%- συγκεντρώνουν το 58,7% της βαρύτητας του Γενικού Δείκτη και λειτουργούν ως βασικός άξονας κατεύθυνσης. Όταν μάλιστα ο άξονας αυτός συγχρονίζεται από νωρίς, ο δείκτης αποκτά ρυθμό πριν ακόμη “ανοίξει” και επεκταθεί στο σύνολο της αγοράς. Ήδη, στις πρώτες 4 συνεδριάσεις του 2026 η Εθνική Τράπεζα έχει δώσει απόδοση +11,85%, η Τράπεζα Πειραιώς 11,13%, η Eurobank 10,54%, η Alpha Bank 7,26%, η ΔΕΗ 2,2%, ενώ Coca-Cola HBC και Metlen Energy & Metals δεν έχουν πάρει ακόμα φωτιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιανουάριος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στατιστικά εμφανίζει σταθερά θετικό πρόσημο με τα τελευταία 5 χρόνια να λειτουργεί ως μήνας τοποθετήσεων, σημειώνοντας ένα μέσο όρο απόδοσης της τάξης του +3,73%. Εκεί φαίνεται αν το κεφάλαιο επιλέγει να κινηθεί μέσα από βαριά χαρτιά με ουσία και συμμετοχή στον δείκτη ή αν παραμένει επιφυλακτικό. Η εικόνα των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι πρώτες κινήσεις γίνονται με μέτρο αλλά με σαφή προσανατολισμό, κυρίως σε μετοχές που επηρεάζουν άμεσα τη συνολική κατεύθυνση.

Ο Φεβρουάριος έρχεται συνήθως με πιο καθαρό βηματισμό. Η στατιστική του, με το μέσο όρο απόδοσης της τελευταίας πενταετίας να διαμορφώνεται στο +3,86%, είναι ακόμη ισχυρότερη και λειτουργεί σαν φίλτρο συνέπειας. Οι ευκαιριακές κινήσεις υποχωρούν, οι ροές αποκτούν συνέχεια και ο δείκτης αρχίζει να χτίζει δομή.

Στο ημερήσιο διάγραμμα τιμών, ο Γενικός Δείκτης μετά την ανοδική καταστρατήγηση της μεσοπρόθεσμης καθοδικής γραμμής αντίστασης “R”, στις 2.110 μονάδες περίπου, έχει ανοίξει το δρόμο για μια αρχική ανοδική κίνηση προς την περιοχή των 2.260 με 2.280 μονάδων.

Πάνω από εκεί θα έχει να κάνει με το επίπεδο που προαναφέραμε των 2.350 με 2.367 μονάδων. Για να έχουμε έντονη αλλαγή στο ανοδικό σενάριο θα πρέπει ο δείκτης να ξαναπεράσει με μεγάλο τζίρο συναλλαγών κάτω από τη ζώνη των 2.135 με 2.100 μονάδων κάτι που με την παρούσα εικόνα δείχνει εκτός πλαισίου.

January 9, 2026