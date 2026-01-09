Γ.-Στουρνάρας-(ΤτΕ):-Πυλώνας-εμπιστοσύνης-και-σταθερότητας-η-Τράπεζα-της-Ελλάδος-στη-δεκαετία-της-κρίσης

Το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος ως πυλώνα εμπιστοσύνης και σταθερότητας κατά την προηγούμενη δύσκολη δεκαετία της οικονομικής κρίσης αλλά και τα σημαντικά επιτεύγματα της για το σύνολο της οικονομίας τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Προτεραιότητά του, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του ήταν όπως είπε «διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος», κάτι το οποίο και συνεχίζεται κατά τα 12 χρόνια της θητείας του. Έτσι, «σε μια εποχή που οι θεσμοί δοκιμάζονταν, η Τράπεζα παρέμεινε πυλώνας εμπιστοσύνης και σταθερότητας, λειτουργώντας ως άγκυρα πρόσδεσης στην ζώνη του Ευρώ και ως σταθερό σημείο αναφοράς για την Οικονομία, τους Πολίτες την Πολιτεία και τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, και ενώ η δεκαετία που πέρασε υπήρξε καθοριστική για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, ο Διοικητής της ΤτΕ, επισήμανε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος «διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην έξοδο της χώρας από τη βαθιά οικονομική κρίση, τη διασφάλιση της σταθερότητας και την παραμονή της στη ζώνη του Ευρώ, καθώς και την επιστροφή της στην ανάπτυξη».

Καταλύτης στην εξυγίανση του τραπεζικού τομέα

Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα ειδικότερα υπογράμμισε την θεαματική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του που έφτασε να καταγράφει τελευταία, με την κεφαλαιακή επάρκεια να βρίσκεται τώρα σε υψηλά επίπεδα, υπερβαίνοντας τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις καταθέσεις να αυξάνονται και το λόγο των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ.

«Η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα και η διανομή μερίσματος από τις συστημικές τράπεζες για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αποτελούν απτά στοιχεία της προόδου που συντελέστηκε. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η δημιουργία νέων, υγιών τραπεζικών πόλων ενισχύουν τον ανταγωνισμό και τη σταθερότητα, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, με τη συμμετοχή της ΤτΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στις λειτουργίες και παρεμβάσεις του Ευρωσυστήματος, συνέβαλε «στη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης και συγχρόνως ευέλικτης και ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία βοήθησε την επίτευξη «ομαλής προσγείωσης» στην Ευρωζώνη», ενώ στον τομέα της εποπτείας των τραπεζών, ο Διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε το ρόλο που έπαιξε η κεντρική τράπεζα στην περαιτέρω εξυγίανση του τραπεζικού τομέα ενισχύοντας την χρηματοπιστωτική σταθερότητα αλλά και τον ανταγωνισμό στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Έρευνα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Στο πλαίσιο του πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του, ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες της ΤτΕ στο εσωτερικό αλλά και τις λειτουργίες της οι οποίες έχουν βελτιωθεί. Όπως τόνισε, η ΤτΕ έχει διευρύνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες και πρωτοστατεί στις έρευνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, «δημιουργώντας το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής & Βιωσιμότητας, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνή δίκτυα, συνδράμοντας την Πολιτεία και υλοποιώντας δράσεις για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα εισήλθε δυναμικά στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια, καθώς δημιουργήθηκε ο Κόμβος Καινοτομίας Fintech και έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος που δημιούργησε Πύλη Ανοικτών Δεδομένων». Σημαντικό δε είναι ότι αναπτύχθηκαν επίσης καινοτόμες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εφαρμογές για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των συναλλασσόμενων και των πολιτών. «Μία από αυτές μάλιστα, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, θα είναι σύντομα στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των τραπεζών», ανακοίνωσε ο κ. Στουρνάρας.

«Ραντεβού» το 2028

Κλείνοντας, ο ίδιος επισήμανε ότι το επόμενο σημαντικό ορόσημο στην πορεία αυτή, θα είναι η επέτειος των εκατό χρόνων λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2028.

«Η συνδρομή όλων θα είναι καθοριστική, προκειμένου να αναδειχθούν όλα όσα έχει επιτύχει η Τράπεζα κατά την ιστορική της διαδρομή, αλλά και να επιβεβαιωθεί ως αξιόπιστη, αποτελεσματική, χρήσιμη και καινοτόμος κεντρική τράπεζα, που χαίρει της εμπιστοσύνης της κοινωνίας», είπε.

