Εβδομαδιαία-κέρδη-στη-wall-street-και-νέο-ενδοσυνεδριακό-ρεκόρ-για-s&p-500

Σε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό σκαρφάλωσε την Παρασκευή (9/1)ο S&P 500, κλείνοντας μια κερδοφόρα εβδομάδα για τη Wall Street, μετά τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 49.504,07 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,60% στις 6.963,21 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,82% στις 23.671,35 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν την εβδομάδα με κέρδη. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ενώ Dow και Nasdaq ενισχύθηκαν περίπου κατά 2% ο καθένας.

Η έκθεση για την απασχόληση Δεκεμβρίου έδειξε αύξηση των νέων θέσεων εργασίας (nonfarm payrolls) κατά 50.000, χαμηλότερα από τις 73.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Παρότι τα στοιχεία ήταν ελαφρώς ασθενέστερα των προβλέψεων, επιβεβαίωσαν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που καθησύχασε τους επενδυτές.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,4%, έναντι εκτίμησης για 4,5%, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η οικονομική βελτίωση παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Anthony Saglimbene της Ameriprise Financial, τα τελευταία στοιχεία –σε συνδυασμό με τις εκθέσεις JOLTS και ADP– δείχνουν ότι η αγορά εργασίας έχει «μαλακώσει», αλλά παραμένει «ανθεκτική», σε ένα περιβάλλον «χαμηλών προσλήψεων και χαμηλών απολύσεων».

Όπως σημείωσε, ο βασικός κίνδυνος θα ήταν μια μεγαλύτερη της αναμενόμενης επιβράδυνση στην απασχόληση, κάτι που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε. «Τα στοιχεία κινήθηκαν λίγο-πολύ εντός προσδοκιών, και αυτό είναι θετικό για τις αγορές», τόνισε.

Η έκθεση Δεκεμβρίου ήταν η πρώτη μετά από μήνες που δεν επηρεάστηκε από το πολύμηνο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη συλλογή δεδομένων. Με βάση τα «καθαρά» πλέον στοιχεία, ο Saglimbene εκτιμά ότι η Fed δεν έχει λόγο να προχωρήσει άμεσα σε μείωση επιτοκίων, ούτε τον Ιανουάριο ούτε πιθανώς και τον Μάρτιο.

Ισχυρή στήριξη στην αγορά έδωσαν οι μετοχές των κατασκευαστών κατοικιών, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή για αγορές ενυπόθηκων ομολόγων με στόχο τη μείωση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων. Οι μετοχές των D.R. Horton και PulteGroup εκτινάχθηκαν πάνω από 6%, ενώ η Lennar κατέγραψε άνοδο άνω του 7%. Κέρδη σημείωσαν και μετοχές του κλάδου οικιακής βελτίωσης, όπως η Home Depot.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 2% την Παρασκευή, καθώς ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, στον απόηχο της κλιμάκωσης των διαδηλώσεων στο πετρελαιοπαραγωγό Ιράν και της όξυνσης των επιθέσεων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, το Brent έκλεισε με άνοδο 1,35 δολαρίων ή 2,18%, στα 63,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,36 δολάρια ή 2,35%, φθάνοντας τα 59,12 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις σε δύο κρίσιμες γεωπολιτικές εστίες εντείνουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές πετρελαίου, οδηγώντας τους επενδυτές σε αγορές, καθώς η αγορά προεξοφλεί αυξημένους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια.