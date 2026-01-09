ΕΚΤ:-Σταθερές-οι-προσδοκίες-των-Ευρωπαίων-για-τον-πληθωρισμό

Αμετάβλητη παρέμεινε η μέση προσδοκία των καταναλωτών για τον πληθωρισμό για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ μειώθηκαν και οι προσδοκίες για την αύξηση των τιμών των κατοικιών.

Αυτά αποκαλύπτει η Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε χθες και διεξήχθη τον Νοέμβριο.

Πληθωρισμός

Ειδικότερα, για τον Νοέμβριο, η διάμεση αντίληψη για τον ρυθμό που «βίωσαν» τα νοικοκυριά στους προηγούμενους 12 μήνες έμεινε αμετάβλητη στο 3,1% για δέκατο συνεχόμενο μήνα, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε και η αντίληψη για τον πληθωρισμό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στο 2,8%. Όσον αφορά τον πληθωρισμό για τα επόμενα τρία χρόνια αλλά και τα επόμενα πέντε χρόνια, οι προσδοκίες παρέμειναν επίσης αμετάβλητες στο 2,5% και στο 2,2% αντίστοιχα.

Οικονομική ανάπτυξη και αγορά εργασίας

Οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη τους επόμενους 12 μήνες οξύνθηκαν περαιτέρω σε αρνητικό έδαφος, αγγίζοντας το -1,3% τον Νοέμβριο από -1,1% τον Οκτώβριο. Παράλληλα, οι προσδοκίες για το ποσοστό ανεργίας τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν στο 10,9% τον Νοέμβριο, από 11,0% τον Οκτώβριο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ανέμεναν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας για τους επόμενους 12 μήνες (13,4%), ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα ανέμεναν το χαμηλότερο ποσοστό (9,4%).

Στέγαση

Στο κομμάτι της στέγασης, οι καταναλωτές ανέμεναν, τον Νοέμβριο, ότι η τιμή των κατοικιών τους θα αυξηθεί σε ποσοστό 3,4% τους επόμενους 12 μήνες, το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό του Οκτωβρίου (3,5%). Οι προσδοκίες για την αύξηση των τιμών των κατοικιών παρέμειναν σε γενικές γραμμές ομοιόμορφες, ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά στρώματα, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 3,5% και 3,2% για το κατώτατο και το ανώτατο εισοδηματικό κλιμάκιο αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα επιτόκια για τα στεγαστικά δάνεια, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκαν στο 4,6% τον Νοέμβριο, από 4,7% τον Οκτώβριο.