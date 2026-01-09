ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ: Ο Ρέζα Παχλαβί καλεί σε «τελική μάχη» – Χιλιάδες στους δρόμους, νεκροί και γενική απεργία!

Τεχεράνη, 8 Ιανουαρίου 2026 – Το Ιράν βιώνει μία από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις των τελευταίων δεκαετιών, με τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις να εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης και πολιτικής ασφυξίας. Ο εξόριστος πρίγκιπας Ρέζα Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της αντίστασης, καλώντας τον λαό σε συντονισμένες ενέργειες και δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει για την «τελική αναμέτρηση» με το ισλαμικό καθεστώς.

Οι ρίζες της εξέγερσης: Οικονομική κατάρρευση και πολιτική οργή

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, αρχικά από εμπόρους στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, που έκλεισαν τα μαγαζιά τους διαμαρτυρόμενοι για την κατάρρευση του ριάλ – το οποίο έφτασε σε ιστορικό χαμηλό, με 1 δολάριο να ανταλλάσσεται με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ριάλ. Ο υπερπληθωρισμός ξεπέρασε το 50%, οι τιμές τροφίμων εκτοξεύτηκαν κατά 70%, ενώ οι κυρώσεις, η κακοδιαχείριση και η διαφθορά επιδείνωσαν την κατάσταση.

Γρήγορα, οι οικονομικές διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σε πολιτική εξέγερση, με συνθήματα όπως «Θάνατος στον Χαμενεΐ», «Κάτω οι μουλάδες» και, για πρώτη φορά σε τόσο μαζική κλίμακα από το 1979, «Ζήτω ο Σάχης!» και «Ρέζα Παχλαβί, επιστρέψτε!». Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις και όλες τις 31 επαρχίες, από την Τεχεράνη και το Ισφαχάν μέχρι κουρδικές περιοχές όπως το Κερμανσάχ και το Ιλάμ.

Ο ρόλος του Ρέζα Παχλαβί: Από την εξορία στον συντονιστή της αντίστασης

Ο 65χρονος Ρέζα Παχλαβί, που ζει εξόριστος από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έχει γίνει σύμβολο ελπίδας για εκατομμύρια Ιρανούς, ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Σε βιντεομηνύματα από τις 6 και 7 Ιανουαρίου, δήλωσε: «Εκπαιδεύτηκα όλη μου τη ζωή για να υπηρετήσω το έθνος μου. Είμαι πιο έτοιμος από ποτέ να εισέλθω στο Ιράν και να σταθώ δίπλα στους συμπατριώτες μου για την τελική μάχη».

Κάλεσε σε μαζικά, συντονισμένα συνθήματα στις 8 μ.μ. της 8ης και 9ης Ιανουαρίου, από δρόμους ή σπίτια, ως πρώτο βήμα κλιμάκωσης. «Η συμμετοχή σας θα καθορίσει τα επόμενα βήματα», είπε, ενώ απευθύνθηκε απευθείας στις ένοπλες δυνάμεις: «Σταθείτε με τον λαό, όχι με τους εγκληματίες. Η πτώση του καθεστώτος είναι αναπόφευκτη – το μόνο ερώτημα είναι πότε».

Σήμερα, 8 Ιανουαρίου, χιλιάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του, παρά την απόπειρα του καθεστώτος να κόψει το διαδίκτυο σε πολλές περιοχές για να εμποδίσει τον συντονισμό. Βίντεο δείχνουν πλήθη να φωνάζουν «Τζαβίντ Σαχ» (Ζήτω ο Σάχης) και να κρατούν σημαίες της προεπαναστατικής εποχής.

Σκληρή καταστολή και ενδείξεις ρωγμών στο καθεστώς

Οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν με ακραία βία: πυροβολισμοί με πραγματικά πυρά, δακρυγόνα, εισβολές σε νοσοκομεία και μαζικές συλλήψεις. Οργανώσεις όπως η HRANA αναφέρουν τουλάχιστον 36 νεκρούς (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) και χιλιάδες συλλήψεις. Σε κουρδικές περιοχές, επτά κόμματα κήρυξαν γενική απεργία, παραλύοντας το εμπόριο.

Παρά την καταστολή, υπάρχουν ενδείξεις αποστασιών: σε πόλεις όπως το Αμπντανάν, αστυνομικοί παρέδωσαν όπλα και εντάχθηκαν στους διαδηλωτές. Αναφορές μιλούν για σχέδιο διαφυγής του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και στενών συνεργατών του στη Μόσχα, ενώ ιρακικές πολιτοφυλακές φέρονται να έχουν σταλεί για ενίσχυση.

Το καθεστώς προσφέρει περιορισμένες οικονομικές παραχωρήσεις – όπως επιδοτήσεις και αύξηση μισθών – αλλά φαίνονται ανεπαρκείς μπροστά στην οργή.

Διεθνείς αντιδράσεις και προοπτικές

Η ιρανική διασπορά και αναλυτές συγκρίνουν την κατάσταση με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για παρέμβαση αν η καταστολή συνεχιστεί, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν στήριξη. Ο Ρέζα Παχλαβί αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση στο Mar-a-Lago, ενισχύοντας φήμες για συνάντηση με τον Τραμπ.

Οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι και γυναίκες, δείχνουν αποφασισμένοι: «Δεν έχουμε μέλλον εδώ – τώρα ή ποτέ». Με τον Παχλαβί να συντονίζει από έξω και τη συμμετοχή να μεγαλώνει, το Ιράν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Μια πλήρης επανάσταση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τη χώρα, αλλά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.