Η-ΕΕ-εγκρίνει-σήμερα-τη-συμφωνία-της-mercosur

Μετά από 26 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία της ΕΕ με τις τέσσερις χώρες της Mercosur πρόκειται να επικυρωθεί σήμερα στις Βρυξέλλες από τους μόνιμους αντιπρόσωπους των 27, παρά τις διαφωνίες της Γαλλίας.

Ευρωπαϊκές πηγές τονίζουν στη Ναυτεμπορική ότι «αναμένεται να επιτευχθεί η απαραίτητη ειδική πλειοψηφία για τη συμφωνία στη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων(Coreper)».

Η επικύρωση της συμφωνίας απαιτεί 15 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να ψηφίσουν υπέρ και αυτές οι 15 χώρες να αντιπροσωπεύουν από κοινού, τουλάχιστον το 65% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ταξιδέψει στην Παραγουάη για να υπογράψει τη συμφωνία στις 12 Ιανουαρίου.

Αντιδρά η Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πάντως ότι το Παρίσι δεν θα εγκρίνει τη συμφωνία – παρόλο που γενικά τάσσεται υπέρ του διεθνούς εμπορίου. «Παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο και βελτιώσεις στο κείμενο, πρέπει να αναφερθεί ότι η συμφωνία απορρίπτεται ομόφωνα πολιτικά στη Γαλλία, όπως κατέδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία», εξήγησε ο Μακρόν.

Η Γαλλία επιμένει στο όχι, παρά τις σημαντικές παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα φυτοφάρμακα και τις γεωργικές επιδοτήσεις, τονίζουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Το Παρίσι εμμένει στην αντίθεσή του στη συμφωνία, μια στάση που τηρεί εδώ και χρόνια, παρά τις πολυάριθμες παραχωρήσεις που αποκόμισε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους τελευταίους μήνες. «Η ΕΕ όχι μόνο διευκρίνισε την ερμηνεία της για τη ρήτρα διασφάλισης στη συνθήκη, αλλά δεσμεύτηκε επίσης να εργαστεί για την «αμοιβαιότητα των προτύπων», ιδίως νομοθετώντας για την παρουσία ιχνών απαγορευμένων φυτοφαρμάκων σε εισαγόμενα προϊόντα», αναφέρουν στη «Ν» οι ίδιες πηγές.

Προσθέτουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, απαντώντας μάλιστα σε διάταγμα της γαλλικής κυβέρνησης που ανέστειλε τις εισαγωγές προϊόντων που είχαν υποστεί επεξεργασία με πέντε ουσίες, ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση τριών από αυτά και υποσχέθηκε να αυξήσει τον αριθμό των ελέγχων της ΕΕ στο εξωτερικό κατά 50% τα επόμενα δύο χρόνια.

45 δισ προκαταβολή από την ΚΑΠ

Για να πείσουν τις χώρες που αντιτίθενται στη συνθήκη να την ψηφίσουν, οι Βρυξέλλες πρότειναν επίσης την πρόωρη αποδέσμευση, ήδη από το 2028, 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034.

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να γίνει αποδεκτή η συμφωνία Mercosur στη Γαλλία, όπου όλα τα αγροτικά συνδικάτα, καθώς και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αντιτίθενται στη συνθήκη για συμβολικούς και πολιτικούς λόγους. Η σχεδόν βέβαιη μειοψηφική θέση της Γαλλίας στο Coreper αναμφίβολα αποτελεί αποτυχία. Αλλά o Μακρόν είχε ελάχιστες επιλογές, ειδικά σε μια περίοδο τόσο σοβαρής κυβερνητικής αστάθειας.

«Η Γαλλία τάσσεται υπέρ του διεθνούς εμπορίου, αλλά η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι μια συμφωνία από μια άλλη εποχή, η οποία διαπραγματεύτηκε για πολύ καιρό σε μια πολύ παλιά βάση το 1999», υποστηρίζει η Γαλλική προεδρία σε δελτίο τύπου.

Σε κάθε περίπτωση, λένε οι Γάλλοι, ενώ η διαφοροποίηση του εμπορίου είναι απαραίτητη, το οικονομικό όφελος από τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα είναι περιορισμένο για τη γαλλική και την ευρωπαϊκή ανάπτυξη (+0,05% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2040 σύμφωνα με την Επιτροπή). Δεν δικαιολογεί την έκθεση ευαίσθητων γεωργικών τομέων που είναι απαραίτητοι για την επισιτιστική μας κυριαρχία»,

Υποχώρησε η Ιταλία

Η συμφωνία είχε αρχικά προγραμματιστεί να υπογραφεί τον Δεκέμβριο, αλλά συνάντησε αντίσταση και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Πολωνία, που φοβόντουσαν μειονεκτήματα για τους ς αγρότες τους.

Η Ιταλία υποχώρησε όμως και αποδέχτηκε τη συμφωνία μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις, σπάζοντας το ενιαίο μέτωπο με τη Γαλλία. «Η συμφωνία αποτελεί «εξαιρετική ευκαιρία», με σημαντικά πλεονεκτήματα για τον γεωργικό μας τομέα », ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας στη Ρώμη.

Τη συμφωνία, εκτός από τη Γαλλία, αναμένεται να καταψηφίσουν η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστρία και η Ιρλανδία.