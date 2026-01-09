Η-Ιαπωνία-ξεκινά-γεωτρήσεις-για-σπάνιες-γαίες-στον-βυθό-του-Ειρηνικού

Η Ιαπωνία ξεκινά την πρώτη προσπάθεια εξόρυξης σπανίων γαιών στο βυθό του Ειρηνικού, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, καθώς το Πεκίνο έχει αυστηροποιήσει τους όρους εξαγωγής των κρίσιμων αυτών υλικών.

Το ιαπωνικό σκάφος Chikyu, που πραγματοποιεί γεωτρήσεις βαθέων υδάτων, ετοιμάζεται να σαλπάρει την Κυριακή για το απομακρυσμένο νησί Μινάμι Τορισίμα στον Ειρηνικό, στον βυθό του οποίου πιστεύεται ότι υπάρχουν πολύτιμα ορυκτά.

Οι γεωτρήσεις για την εξόρυξη σπάνιων γαιών θα γίνουν στην ανοιχτή θάλασσα και σε βάθος 6.000 μέτρων, μεταδίδουν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, το Chikyu θα ποντίσει έναν σωλήνα που θα επιτρέπει σε μια «μηχανή εξόρυξης» που είναι προσαρτημένη στο άκρο του να φτάσει στον βυθό και να συλλέξει λάσπη πλούσια σε σπάνιες γαίες, ανακοίνωσε ο Ιαπωνικός Οργανισμός Επιστήμης και Τεχνολογίας του Βυθού. Η αποστολή έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Η αποστολή Chikyu αποτελεί «ένα πρώτο βήμα προς την εθνική βιομηχανοποίηση των σπάνιων γαιών», ανακοίνωσε ο Ιαπωνικός Οργανισμός JAMSTEC. Ο ιαπωνικός οργανισμός παρουσιάζει αυτές τις γεωτρήσεις ως παγκόσμια πρωτιά σε τέτοια βάθη – που υπερβαίνουν ενάμιση φορά το ύψος του όρους Φούτζι.

Η περιοχή γύρω από το Μινάμι Τορισίμα, ένα νησί που βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας, εκτιμάται ότι περιέχει περισσότερα από 16 εκατομμύρια τόνους σπάνιων γαιών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei, πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα σπανίων γαιών στον κόσμο.

«Εάν η Ιαπωνία μπορούσε να εξάγει συνεχώς σπάνιες γαίες γύρω από το Μινάμι Τορισίμα, θα εξασφάλιζε την εθνική αλυσίδα εφοδιασμού για βασικούς τομείς», δήλωσε ο Τακαχίρο Καμισούνα, αναπληρωτής ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS). «Ομοίως, θα ήταν ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για την κυβέρνηση Τακαΐτσι να μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από την Κίνα για προμήθειες», πρόσθεσε.

Κινεζικές πιέσεις

Η ερευνητική αποστολή έρχεται καθώς η Κίνα, μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής σπάνιων γαιών στον κόσμο, εντείνει την πίεση στην Ιαπωνία μετά τα επιθετικά σχόλια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, τον περασμένο Νοέμβριο. Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας άφησε να εννοηθεί ότι το Τόκιο θα μπορούσε να απαντήσει στρατιωτικά σε μια επίθεση στην Ταϊβάν.

Σε απάντηση, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους στις εξαγωγές στην Ιαπωνία κινεζικών προϊόντων με διπλή χρήση – πολιτική και στρατιωτική. Στα υλικά αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουνοι σπάνιες γαίες – και μάλιστα, η Wall Street Journal ήδη αναφέρει κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές αυτές.

Οι σπάνιες γαίες είναι 17 μεταλλικά στοιχεία που είναι δύσκολο να εξαχθούν, αλλά είναι απαραίτητα για ολόκληρους τομείς της οικονομίας (αυτοκινητοβιομηχανία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακή τεχνολογία, άμυνα κ.λπ.) και χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ισχυρών μαγνητών, καταλυτών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί εδώ και καιρό την κυριαρχία του στις σπάνιες γαίες ως γεωπολιτικό μοχλό στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής εξόρυξης σπάνιων γαιών και το 92% της παραγωγής εξευγενισμένων μετάλλων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Η Ιαπωνία εξαρτάται από την Κίνα για το 70% των εισαγωγών της σε σπάνιες γαίες. Αυτό συμβαίνει παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της μετά από μια προηγούμενη διαμάχη το 2010, κατά την οποία το Πεκίνο ανέστειλε τις εξαγωγές του για αρκετούς μήνες.

Οικολογικές ανησυχίες

Η εξόρυξη σε βαθιά νερά έχει γίνει σημείο γεωπολιτικής έντασης, με αυξανόμενη ανησυχία για την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επιταχύνει τις γεωτρήσεις σε διεθνή ύδατα.

Οι περιβαλλοντολόγοι, από την πλευρά τους, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις απειλές που θέτει αυτή η πρακτική στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις διαταραχές που προκαλεί στον πυθμένα του ωκεανού.

Η Διεθνής Αρχή Βυθού (ISA), η οποία έχει δικαιοδοσία στον βυθό εκτός των εθνικών υδάτων, πιέζει επομένως για την υιοθέτηση ενός παγκόσμιου κώδικα για τη ρύθμιση της εξόρυξης.