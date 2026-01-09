Η-Πορτογαλία-προτείνει-τον-Μάριο-Σεντένο-για-αντιπρόεδρο-της-ΕΚΤ

Το υπουργείο Οικονομικών της Πορτογαλίας υπέβαλε τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Μάριο Σεντένο, ως υποψήφιο για τη θέση του επόμενου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Ο Σεντένο δήλωσε στο πορτογαλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Eco την Πέμπτη ότι είχε ενθαρρυντικές συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη θέση, αλλά αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου βέβαιο σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο.

Ποιοι άλλοι είναι υποψήφιοι

Πέντε άλλά άτομα είναι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Όλι Ρεν, του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας Μπόρις Βούισιτς, του Λετονού Μάρτινς Κάζακς, του Εσθονού διοικητή Μάντις Μίλερ και του πρώην υπουργού Οικονομικών της Λιθουανίας Ριμάντας Σάτζιους.

Οι παρατηρητές της ΕΚΤ πιστεύουν ότι ο Ρεν μπορεί να έχει πλεονέκτημα στην κούρσα, ενώ οι πιθανότητες του Σεντένο μπορεί να παρεμποδίζονται από το γεγονός ότι ήταν μια εξαίρεση σε πολλές συζητήσεις πολιτικής κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Σεντένο ηγήθηκε της πορτογαλικής κεντρικής τράπεζας από το 2020 έως τον Οκτώβριο του 2025, όταν τον διαδέχθηκε στο τέλος της θητείας του ο Άλβαρο Σάντος Περέιρα. Πριν από αυτό, ο Σεντένο διετέλεσε πρόεδρος του οργάνου Eurogroup που αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης.

Ήταν ένα δυναμικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ χρειάζονται την υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεών τους πριν προχωρήσουν σε μια διαδικασία επιλογής σε επίπεδο ΕΕ στην οποία συμμετέχουν το Eurogroup, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ηγέτες της ΕΕ.

Τέσσερις από τις έξι έδρες στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ θα είναι κενές μέχρι το τέλος του 2027, ξεκινώντας από τον Αντιπρόεδρο Λουίς ντε Γκίντος, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026. Οι θητείες της Προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου Ιζαμπέλ Σνάμπελ λήγουν το 2027, πιθανώς πυροδοτώντας ανταγωνισμό μεταξύ των πρωτευουσών της ευρωζώνης για τις κορυφαίες θέσεις νομισματικής πολιτικής του μπλοκ.

- Reuters