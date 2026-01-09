Η-Τεχεράνη-«βλέπει»-εμπλοκή-ΗΠΑ-και-Ισραήλ-στις-διαδηλώσεις,-αλλά-«αποκλείει-νέες-επιθέσεις»-από-τις-χώρες-αυτές

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε μια πιθανή επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αν και την θεωρεί απίθανη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη χώρα του βρίσκονται ήδη στη 13η μέρα.

«Αποκλείουμε μια νέα επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», ανέφερε ο Αραγτσί, ο οποίος πρόσθεσε πως οι δύο αυτές χώρες εμπλέκονται με τις διαδηλώσεις στους δρόμους του Ιράν και τόνισε πως «αν (οι δύο αυτές χώρες) μας επιτεθούν ξανά, θα υποστούν νέα ήττα».

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در بیروت گفت اعتراضات جاری در ایران مشابه اعتراضات لبنان در سال ۲۰۲۳ است که در واکنش به افزایش نرخ ارز شکل گرفت.

او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل در این اعتراضات نقش دارند pic.twitter.com/v7eF5jTcMY — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 9, 2026

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η χώρα του «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στους διαδηλωτές τους οποίους χαρακτήρισε «σαμποτέρ» και «βανδάλους», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την ώρα που στους δρόμους της Τεχεράνης ακουγόταν το μήνυμα «θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον Χαμενεΐ, οι υποστηρικτές του αγιατολάχ που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν την ομιλία του απαντούσαν «θάνατος στην Αμερική».

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ».

«Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη μια ομάδα βανδάλων πήγε να καταστρέψει ένα κτίριο (…) για να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

🚨 TEHRAN IN FLAMES: Anti-government protests rage at night as buildings burn and Iran cuts internet nationwide. pic.twitter.com/etPZO8Qu9t — fortunate (@Temidir84180360) January 9, 2026

Όμως ο «αλαζόνας» Τραμπ θα «ανατραπεί», όπως ο σάχης κατά την ισλαμική επανάσταση του 1979 στο Ιράν, προειδοποίησε ο αγιατολάχ.

Παράλληλα ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι τα χέρια του «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών», μια αναφορά στον πόλεμο των 12 ημερών που ξέσπασε τον Ιούνιο με το Ισραήλ, στη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους.

Εκτεταμένες ζημιές στην Τεχεράνη

Στοιχεία για τις χθεσινοβραδινές ζημιές στην Τεχεράνη, απόρροια των διαδηλώσεων και των συγκρούσεων διαδηλωτών με δυνάμεις ασφαλείας, έδωσε ο δήμαρχος της πόλης. Όπως είπε δύο νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα δέχθηκαν επιθέσεις. Παράλληλα, χτυπήθηκαν 26 τράπεζες, ενώ πυρπολήθηκαν και 25 τζαμιά.

🇮🇷| Mayor of Tehran giving statistics on last night’s terrorist attacks in Tehran: • 2 hospitals and medical centers were attacked.

• Economic infrastructure was targeted, including attacks on 26 banks.

• 25 mosques were attacked and set on fire. pic.twitter.com/aoqnRHUF30 — Anas.apt🌐 (@am_BinHamzat) January 9, 2026

Το καθεστώς έκοψε ίντερνετ και τηλεφωνία

Στο μεταξύ, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο βίντεο από τις μαζικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις την Πέμπτη το βράδυ, το καθεστώς κατέφυγε σε μια γνωστή τακτική για την καταστολή τους: έκλεισε τις τηλεπικοινωνίες – ίντερνετ και τηλεφωνία – σε εθνικό επίπεδο.

Η χώρα αποκόπηκε από τον κόσμο, καθώς η διακοπή των τηλεπικοινωνιών όχι μόνο εμποδίζει τους διαδηλωτές να οργανωθούν και να κινητοποιηθούν, αλλά τους στερεί και τη δυνατότητα να μεταδώσουν πληροφορίες και εικόνες στον κόσμο. Ιστορικά, οι διακοπές επικοινωνιών προηγούνται αιματηρών καταστολών διαδηλώσεων, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι το καθεστώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και πάλι τη διακοπή ως πρόσχημα για μια βίαιη αντίδραση.

ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از شهروندان در منطقه‌ای از تهران، در جریان اعتراضات شامگاه پنجشنبه که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمده بودند، شعارهایی از جمله «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه» و «پهلوی برمی‌گرده» سر دادند. pic.twitter.com/fNc9L0gb0e — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 9, 2026

Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη φορά είναι αν η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει πραγματικά να δοκιμάσει την προθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει την απειλή του να «χτυπήσει πολύ σκληρά» αν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σκοτώσουν διαδηλωτές.

Για το «μαύρο» στις τηλεπικοινωνίες, μίλησε και η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας τονίζοντας ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από την Τεχεράνη, δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν δυσανάλογα και εξαιρετικά κατασταλτικά. Ακόμη, ανέφερε πως το κλείσιμο του διαδικτύου, σε συνδυασμό με τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών, εκθέτει ένα καθεστώς που φοβάται τον ίδιο του τον λαό.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال شامگاه ۱۸ دی، معترضان در معالی‌آباد شیراز خیابان را بستند و شعارهایی چون «جاوید شاه» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند. pic.twitter.com/6CN4LpXEhq — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 9, 2026

Το Ισραήλ παρακολουθεί στενά, αλλά με επιφυλακτικότητα τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Η κυβέρνηση του Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις διαδηλώσεις στο Ιράν, ενώ οι αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί στο να σχολιάσουν ανοιχτά τις διαμαρτυρίες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δώσει οδηγία στους υπουργούς της κυβέρνησης να απέχουν από δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ώστε να μην δώσουν στο καθεστώς του Ιράν οποιαδήποτε επιπλέον αφορμή να κατηγορήσει το Ισραήλ.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که شامگاه ۱۸ دی‌ماه به‌رغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» به خیابان آمدند. pic.twitter.com/qdwuL7BMvG — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 9, 2026

«Από την πλευρά του Ισραήλ, αυτή η στιγμή δεν είναι η κατάλληλη για να παρέμβουμε», δήλωσε πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο CNN. «Δεν υπάρχει λόγος να διαταράξουμε την εσωτερική αδυναμία του καθεστώτος ή να του δώσουμε αφορμή για να κινητοποιήσει υποστήριξη στο εσωτερικό».

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ ταυτίζεται με «τον αγώνα του ιρανικού λαού και τις φιλοδοξίες του για ελευθερία, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη». Πρόσθεσε ότι «είναι πολύ πιθανό ότι βρισκόμαστε στη στιγμή που ο ιρανικός λαός παίρνει την τύχη του στα χέρια του».

Ο Νετανιάχου έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να απευθυνθεί άμεσα στον ιρανικό λαό, όπως κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο. Ωστόσο, η σιωπή του Ισραήλ τώρα υποδεικνύει ότι η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά τις διαδηλώσεις στο Ιράν.