Θετικό-άνοιγμα-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-με-ώθηση-από-τον-αμυντικό-κλάδο

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν σε θετικό έδαφος την Παρασκευή 9/1, με τη Γροιλανδία να παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,39% στις 606,22 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, με τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται ανοδικά. Πιο αναλυτικά:

Βρετανικός FTSE: +0,29% στις 10.073,70 μονάδες

Γαλλικός CAC 40: +0,59% στις 292,21 μονάδες

Γερμανικός DAX: +0,10% στις 25.150,21 μονάδες

Ισπανικός IBEX: +0,15% στις 17.663,69μονάδες

Ιταλικός MIB: 0,00% στις 45.671,50 μονάδες

Την Πέμπτη, οι ευρωπαϊκές μετοχές είχαν κλείσει με απώλειες, ωστόσο οι αμυντικές μετοχές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών δαπανών και τη συνεχιζόμενη ρητορική του για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ κάλεσε σε αύξηση 50% των στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ, στοχεύοντας σε προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων το 2027, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Παράλληλα, έχει εντείνει τις δηλώσεις του υπέρ της υπαγωγής της Γροιλανδίας υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον, εξετάζοντας διάφορες επιλογές για την επίτευξη αυτού του στόχου — ακόμη και στρατιωτική δράση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημάνει ακόμη και το τέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, είναι μέλη της Συμμαχίας.

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της μεταλλευτικής εταιρείας Amaroq δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο επενδύσεων σε έργα εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών στη Γροιλανδία. Οι δηλώσεις αυτές προηγούνται κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Δανών αξιωματούχων σχετικά με το μέλλον του νησιού, καθώς ο Τραμπ επιμένει στη σημασία του για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Στο εταιρικό μέτωπο, η βρετανική μεταλλευτική εταιρεία Rio Tinto βρίσκεται σε προκαταρκτικές συνομιλίες για την εξαγορά της ελβετικής Glencore, μια κίνηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές εταιρείες παγκοσμίως. Η μετοχή της Glencore σημείωνε άνοδο 7,8% στο άνοιγμα της αγοράς.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιρειών υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιδρούν στις ενέργειες του Τραμπ στη Βενεζουέλα, ωστόσο περιόρισαν μέρος των απωλειών τους στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής. Η BP ενισχύθηκε κατά 1,7%, η Shell πρόσθεσε 1,8%, ενώ η TotalEnergies κατέγραψε άνοδο 1,7%.

Οι βρετανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ Tesco και Marks & Spencer ανακοίνωσαν χθες αποτελέσματα, καταγράφοντας ισχυρές πωλήσεις τροφίμων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Tesco αναβάθμισε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της χρήσης 2026 από 2,9 δισ. στερλίνες (3,9 δισ. δολάρια) σε 3,1 δισ. στερλίνες, αν και η μετοχή της υποχωρούσε κατά 1,4%.

Σε πολιτικό επίπεδο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ψηφίσουν την Παρασκευή για την εμπορική συμφωνία με το μπλοκ της Mercosur στη Νότια Αμερική, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από αγρότες και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, λόγω ανησυχιών για αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, αναμένονται αρκετές ανακοινώσεις στοιχείων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το εμπορικό ισοζύγιο της Γερμανίας. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ για τον Δεκέμβριο, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στις 8:30 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Στην Ασία, οι αμυντικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις συνεχιζόμενες πολιτικές εντάσεις. Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών κινούνταν κοντά στα αμετάβλητα επίπεδα το βράδυ της Πέμπτης, ενόψει της κρίσιμης έκθεσης για την απασχόληση και μιας πιθανής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς.