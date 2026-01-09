Κίνα:-Η-χρηματοοικονομική-στήριξη-υψηλής-ποιότητας-επιταχύνει-την-ανάπτυξη-του-Νέου-Δυτικού-Χερσαίου-Θαλάσσιου-Διαδρόμου

Με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου ανοίγματος προς το εξωτερικό, το οποίο δίνει έμφαση στη συντονισμένη διασύνδεση χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, καθώς και ανατολικών και δυτικών περιοχών, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, σε συνεργασία με άλλα επτά υπουργεία, εξέδωσε πρόσφατα τις «Απόψεις επί της Χρηματοοικονομικής Στήριξης για την Επιτάχυνση της Κατασκευής του Νέου Δυτικού Χερσαίου–Θαλάσσιου Διαδρόμου».

Το έγγραφο προτείνει 21 βασικά μέτρα, τα οποία εστιάζουν στην πλήρη αξιοποίηση της χρηματοδότησης και του διακανονισμού συναλλαγών για την ενίσχυση της ποιοτικής ανάπτυξης του Διαδρόμου.

Ο Νέος Δυτικός Χερσαίος–Θαλάσσιος Διάδρομος συνδέεται προς νότο με τον Κόλπο Μπέιμπου της Γκουανγκσί και τις θαλάσσιες διαδρομές του Ινδικού Ωκεανού, ενώ εκτείνεται δυτικά έως την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη, αποτελώντας βασικό κόμβο της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Η ένταξη της Κίνας στη Συνολική Περιφερειακή Οικονομική Εταιρική Σχέση (RCEP) και η εμβάθυνση των εμπορικών δεσμών με την Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) καθιστούν επιτακτική η προώθηση ενός υψηλού επιπέδου αμφίδρομου χρηματοοικονομικού ανοίγματος.

Ως κέντρο εφοδιαστικής και επιχειρησιακού συντονισμού της δυτικής Κίνας, η Τσονγκτσίνγκ έχει διασυνδέσει τον Διάδρομο με 583 λιμάνια σε 127 χώρες και περιοχές, μέσω των οποίων διακινούνται περισσότερα από 1.300 είδη προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «Απόψεις» επικεντρώνονται στο αναπτυξιακό τρίπτυχο: «ο διάδρομος ενισχύει την εφοδιαστική, η εφοδιαστική προωθεί το εμπόριο και το εμπόριο στηρίζει τη βιομηχανία».

Με έμφαση στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, στον πολυτομεακό συντονισμό, στην προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη, το έγγραφο στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στο σημερινό σύνθετο διεθνές περιβάλλον, το περιεχόμενό του καταδεικνύει τη σταθερή πρόθεση της Κίνας να διευρύνει περαιτέρω το άνοιγμά της προς τον κόσμο και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή λειτουργία και τη διασύνδεση των εγχώριων και διεθνών οικονομικών κύκλων.

Στοχεύοντας στην άρση των γεωγραφικών φραγμών και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου χρηματοοικονομικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, οι «Απόψεις» ενθαρρύνουν τις «13+2» επαρχίες, αυτόνομες περιοχές και δήμους κατά μήκος του Διαδρόμου να διερευνήσουν την ενοποιημένη παροχή πιστώσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το έγγραφο προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών κοινής χορήγησης πιστώσεων, σχημάτων κοινοπρακτικών δανείων, καθώς και δικτύων υπηρεσιών «ενιαίας πρόσβασης» προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Παράλληλα, προωθεί τον τριπλό συντονισμό: ενδοεπαρχιακό (μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα και πραγματικής οικονομίας), διαεπαρχιακό και διασυνοριακό.

Στον τομέα της χρηματοδότησης, οι «Απόψεις» επικεντρώνονται σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η εφοδιαστική, η βιομηχανία και το εμπόριο κατά μήκος του Διαδρόμου.

Παράλληλα, καθοδηγούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων και υψηλής προσαρμοστικότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων χρηματοδότησης.

Μεταξύ των σχετικών μέτρων, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που βασίζονται σε σιδηροδρομικά έγγραφα μεταφοράς αναδεικνύονται ως σημαντική καινοτομία.

Η Εθνική Διοίκηση Χρηματοοικονομικής Ρύθμισης επισημαίνει ότι θα αξιοποιήσει τον ρόλο των εν λόγω εγγράφων στην επαλήθευση της γνησιότητας των εμπορικών συναλλαγών, στην παρακολούθηση των εμπορευμάτων και στη μείωση των κινδύνων, προκειμένου να παράσχει στις επιχειρήσεις στήριξη ως προς τα πιστωτικά όρια και τα επιτόκια.

Επιπλέον, οι κεφαλαιαγορές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του έτους, επιχειρήσεις κατά μήκος του Διαδρόμου εξέδωσαν εταιρικά ομόλογα ύψους σχεδόν 700 δισ. γιουάν μέσω των χρηματιστηριακών αγορών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοδότησης, διευκολύνοντας τη χρήση ομολόγων και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων από διαφορετικούς φορείς.

Όσον αφορά τους διακανονισμούς, οι «Απόψεις» δίνουν έμφαση στη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων.

Η Κρατική Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος υιοθετεί την αρχή «όσο μεγαλύτερη η αξιοπιστία, τόσο μεγαλύτερη η διευκόλυνση», απλοποιώντας τις διαδικασίες διασυνοριακών επενδύσεων και χρηματοδότησης και προωθώντας τη συνδημιουργία και την κοινή χρήση πλατφορμών διασυνοριακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, επιταχύνεται η εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών διακανονισμών σε RMB, με στόχο την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό το κινεζικό νόμισμα στις συναλλαγές τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση του ψηφιακού RMB.

Οι «Απόψεις» ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του νομίσματος, όπως η ενοποίηση πληρωμής και διακανονισμού, το χαμηλό κόστος και η δυνατότητα προγραμματισμού, ενώ συστήνουν πιλοτικές εφαρμογές σε σενάρια όπως οι πληρωμές, η χρηματοδότηση και οι επιστροφές φόρων.

Επί του παρόντος, η Τσονγκτσίνγκ έχει ήδη επιτύχει διασυνοριακούς διακανονισμούς εντός δευτερολέπτων μέσω της γέφυρας ψηφιακών νομισμάτων πολλαπλών κεντρικών τραπεζών (m-CBDC Bridge) και του πιλοτικού προγράμματος Κίνας–Σιγκαπούρης.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα συνεργαστεί με τα αρμόδια τμήματα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εργασίας με κάθετη διασύνδεση και οριζόντιο συντονισμό, καθώς και ενός δυναμικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Τα σχετικά αποτελέσματα θα ενσωματώνονται στις αξιολογήσεις τραπεζικής πιστοδότησης και συμμόρφωσης στον τομέα του συναλλάγματος, κατευθύνοντας τους χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε να στηρίζουν αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη του Διαδρόμου.

Η Τσονγκτσίνγκ έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για τη δημιουργία Κέντρου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Νέου Δυτικού Χερσαίου–Θαλάσσιου Διαδρόμου, το οποίο προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026.

Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενιαίων μητρώων για φορείς, πολιτικές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεδομένα και αποτελέσματα, καθώς και τη διερεύνηση συνεργασιών στον τομέα της διασυνοριακής πιστοληπτικής πληροφόρησης, με στόχο τη συσπείρωση δυνάμεων από την κινεζική και διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα.