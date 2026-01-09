Κίνα:-Το-σιδηροδρομικό-δίκτυο-υψηλής-ταχύτητας-ξεπερνά-τα-50.000-χιλιόμετρα

Στις 26 Δεκεμβρίου 2025, στις 10 π.μ., το έξυπνο τρένο υψηλής ταχύτητας της σειράς Fuxing, με αριθμό C9309, αναχώρησε από τον σταθμό Γιανάν, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τις πόλεις Γιανάν και Σιάν στη δυτική Κίνα.

Την ίδια ημέρα, τέθηκαν επίσης επίσημα σε λειτουργία δύο ακόμη σημαντικές διαδρομές στην ανατολική Κίνα: το τμήμα Γουχάν-Γιτσάνγκ, μέρος της σύνδεσης Σαγκάη-Τσονγκκίνγκ-Τσενγκντού, καθώς και η γραμμή Χανγκζού-Κουζού. Με την προσθήκη αυτών των νέων γραμμών, το συνολικό μήκος του κινεζικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας ξεπέρασε τα 50.000 χιλιόμετρα.

Κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα κατέγραψε ιστορικά επιτεύγματα στον τομέα των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το εμβληματικό δίκτυο «οκτώ κάθετων και οκτώ οριζόντιων αξόνων» πλησιάζει την ολοκλήρωσή του, ενισχύοντας εντυπωσιακά τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα σε όλη τη χώρα.

Σε ακτίνα 500 χιλιομέτρων, τα περισσότερα αστικά κέντρα συνδέονται μέσω διαδρομών διάρκειας μόλις 1-2 ωρών.

Για αποστάσεις έως 1.000 χιλιόμετρα, οι μετακινήσεις ολοκληρώνονται εντός 4 ωρών, επιτρέποντας αυθημερόν επιστροφή, ενώ σε αποστάσεις μέχρι 2.000 χιλιόμετρα, το ταξίδι διαρκεί περίπου 8 ώρες, καθιστώντας εφικτές τις μετακινήσεις «πρωί-βράδυ».

Σήμερα, το δίκτυο καλύπτει το 97% των πόλεων με πληθυσμό άνω των 500.000 κατοίκων, καθιστώντας την Κίνα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, με συνολικό λειτουργικό μήκος που ξεπερνά το άθροισμα όλων των άλλων χωρών μαζί.

Παράλληλα, η χώρα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην τεχνολογική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, θέτοντας νέα διεθνή πρότυπα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η ποιότητα των υπηρεσιών και η ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών συνεχώς βελτιώνονται, ενώ η συμβολή του δικτύου στην οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη γίνεται ολοένα πιο εμφανής.

Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών ενισχύει τον εκσυγχρονισμό με κινεζικά χαρακτηριστικά και καθιστά το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας ένα λαμπρό εθνικό σύμβολο και διεθνές σημείο αναφοράς.