Καναδάς:-8.200-νέες-θέσεις-εργασίας-τον-Δεκέμβριο,-στο-6,8%-το-ποσοστό-ανεργίας

Ο Καναδάς δημιούργησε μόλις 8.200 καθαρές νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο μετά από τρεις μήνες υπερβολικής αύξησης και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6,8% από 6,5%, καθώς περισσότεροι άνθρωποι αναζήτησαν εργασία, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν καθαρή απώλεια 5.000 θέσεων εργασίας και το ποσοστό ανεργίας να αυξηθεί στο 6,6%.

Το καναδικό δολάριο υποχώρησε στα 1,3880 καναδικά δολάρια ανά δολάριο ΗΠΑ, ή 72,05 σεντς ΗΠΑ, από 1,3873 καναδικά δολάρια, ή 72,08 σεντς.

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε κατά 50.200 τον Δεκέμβριο, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 42.000.

Ο αντίκτυπος των δασμών και της εμπορικής αβεβαιότητας

Η οικονομία είχε προσθέσει συνολικά 181.000 νέες θέσεις εργασίας από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, σε αντίθεση με σχεδόν καμία αλλαγή τους πρώτους οκτώ μήνες, όταν οι δασμοί των ΗΠΑ και η εμπορική αβεβαιότητα έπνιξαν τις προσλήψεις.

Η απασχόληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας τον Δεκέμβριο αυξήθηκε κατά 20.800, ενώ ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών κατέγραψε μείωση 18.100 θέσεων εργασίας, η πρώτη μείωση από τον Αύγουστο.

Τα άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική αβεβαιότητα. Μετά την καταγραφή διαδοχικών κερδών τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που αποτελούν τις πρώτες αυξήσεις από την αρχή του έτους, η απασχόληση των νέων μειώθηκε κατά 1,0%.

Ο μέσος ωριαίος μισθός των μόνιμων υπαλλήλων – ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα του Καναδά για τη διαπίστωση των πληθωριστικών τάσεων – αυξήθηκε κατά 3,7%, από 4,0% τον Νοέμβριο. Η Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο πολιτικής της σταθερό στο 2,25% στις 10 Δεκεμβρίου και δήλωσε ότι αυτό ήταν περίπου το σωστό επίπεδο για να διατηρήσει τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2%. Οι αγορές χρήματος αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα για το υπόλοιπο του έτους.

