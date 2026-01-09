Καύσιμα: Φθηνότερα στα χαρτιά, ακριβά στην πράξη – Τι πληρώνουν οι Έλληνες σε σχέση με πέρυσι

Πόσο κοστίζουν σήμερα τα καύσιμα στην Ελλάδα, τι πληρώνουν οι οδηγοί, πώς διαμορφώνονται οι μετακινήσεις και τι δείχνουν οι προβλέψεις.

Παρά τα σήματα σταθεροποίησης που εκπέμπει η αγορά του Brent και οι σταθερές κινήσεις γύρω από τα 60-62 δολάρια το βαρέλι, η πραγματικότητα στην αντλία εξακολουθεί να διαψεύδει τις προσδοκίες των καταναλωτών, καθώς το κόστος των καυσίμων παραμένει ένας από τους πιο επίμονους παράγοντες πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στις αρχές του 2026 είναι αντιφατική: από τη μία πλευρά, οι διεθνείς τιμές κινούνται χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι και οι προβλέψεις των οίκων μιλούν για ένα σχετικά «ήπιο» περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης, από την άλλη όμως οι Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά τη μετακίνηση, με τις τιμές λιανικής να παραμένουν αισθητά πάνω από τα επίπεδα που θεωρούνταν φυσιολογικά πριν από την ενεργειακή κρίση.

Η σύγκριση με το 2025 δείχνει μεν μια μικρή ελάφρυνση στα χαρτιά, ωστόσο το σταθερό φορολογικό βάρος, οι δομικές στρεβλώσεις της αγοράς και οι μεγάλες περιφερειακές αποκλίσεις διατηρούν το κόστος καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτώντας τη συζήτηση για το κατά πόσο η διεθνής αποκλιμάκωση μπορεί πράγματι να περάσει ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή.

Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα: Πίεση στη βιομηχανία, τεστ για την Ελλάδα

Οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων κινούνται σε ένα εύρος περίπου 56–65 δολάρια/βαρέλι για το 2026, υπό την επίδραση πλεονάσματος προσφοράς και παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες που παραμένουν στο παρασκήνιο.

Αυτή η δυναμική στη διεθνή αγορά έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές λιανικής καυσίμων στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, οι παραγωγοί και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων παρακολουθούν στενά τις μεταβολές του Brent, καθώς κάθε μια ανοδική ή πτωτική πίεση μεταφέρεται στις αντλίες, επηρεάζοντας το τελικό κόστος της βενζίνης και του diesel για τον καταναλωτή.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η σύγκριση φετινών και περσινών τιμών δείχνει μια ήπια αποκλιμάκωση, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινή επιβάρυνση των οδηγών. Στις αρχές του 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,713 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται περίπου στα 1,516 ευρώ, επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όταν η αμόλυβδη κινούταν στα 1,794 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,578 ευρώ.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη μέση διεθνή τιμή του πετρελαίου σε σχέση με τις αρχές του 2025, ωστόσο δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά, καθώς το φορολογικό βάρος παραμένει σταθερό και οι τιμές εξακολουθούν να είναι αισθητά υψηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα. Έτσι, παρότι φέτος οι οδηγοί πληρώνουν οριακά λιγότερα στην αντλία σε σχέση με πέρσυ, το κόστος μετακίνησης παραμένει αυξημένο, ιδίως στην περιφέρεια και στα νησιά, όπου οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Όσον αφορά το επόμενο μέλλον, οι εκτιμήσεις για το 2026 δείχνουν ότι δεν αναμένονται δραστικές ανατροπές στις τιμές στο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν υπό σχετική πίεση, χωρίς ακραίες μεταβολές, γεγονός που επιτρέπει στην εγχώρια αγορά να κινείται εντός ενός σχετικά προβλέψιμου εύρους τιμών για τα καύσιμα κίνησης.

Παράλληλα, μεσοπρόθεσμες προβλέψεις που έχουν παρουσιαστεί – λαμβάνοντας υπόψη νέες πολιτικές περιβαλλοντικής φορολόγησης και τις εξελίξεις στην Ε.Ε. – εκφράζουν την πιθανότητα πρόσθετων επιβαρύνσεων από το 2027 και μετά, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις στο κόστος της βενζίνης και του diesel, ανεβάζοντας και πάλι τον λογαριασμό για τους καταναλωτές.