Κοντά σε mega deal 200 δισ. Rio Tinto και Glencore – Στα σκαριά η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στον κόσμο

Κέρδη 10% σημειώνει η μετοχή της Glencore μετά την είδηση πως βρίσκεται σε συνομιλίες για να εξαγοραστεί από την Rio Tinto, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας στον κόσμο.

Κέρδη της τάξης του 10% σημειώνει η μετοχή της Glencore μετά την είδηση πως βρίσκεται σε συνομιλίες για να εξαγοραστεί από την Rio Tinto, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας εξόρυξης στον κόσμο, που η συνολική αξία της θα ξεπερνά τα 200 δισ. δολ., όλα αυτά μάλιστα μετά από κάτι παραπάνω από ένα χρόνο από την κατάρρευση των προηγούμενων επαφών που είχαν οι δύο εταιρείες.

Οι εταιρείες συζητούν για πιθανό συνδυασμό μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, ακόμη και μέσω εξαγοράς με ανταλλαγή μετοχών. Η μετοχή της Rio Tinto υποχώρησε 6,2% στην Αυστραλία, ενώ προσυνεδριακά στην Wall Street πέφτει πάνω από 3,5%.

Μια συγχώνευση μεταξύ των δύο εταιρειών θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ σε έναν κλάδο όπου οι εξαγορές δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα, καθώς οι μεγαλύτεροι παραγωγοί επιδιώκουν να αυξήσουν την αξία του χαλκού – ενός κρίσιμου μετάλλου για την ενεργειακή μετάβαση που διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Η Glencore και η Rio κατέχουν και οι δύο μεγάλα περιουσιακά στοιχεία χαλκού και η πιθανή συναλλαγή θα δημιουργούσε έναν νέο μεταλλευτικό κολοσσό σε σχέση με τον ανταγωνισμό της BHP Group, η οποία κατέχει εδώ και καιρό τον τίτλο της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας.

Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν θέσει προηγουμένως ερωτήματα σχετικά με πιθανά εμπόδια σε μια συμφωνία. Η Glencore είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς άνθρακα στον κόσμο – μια επιχείρηση από την οποία η Rio έχει αποχωρήσει στο παρελθόν – ενώ οι δύο εταιρείες έχουν πολύ διαφορετικές κουλτούρες.

Η Rio Tinto έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 137 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Glencore αποτιμάται σε 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο εταιρείες είχαν συζητήσεις το 2024, ωστόσο αυτές ναυάγησαν αφού δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην αποτίμηση. Ξαναρχίζουν σε μια εποχή που ο χαλκός κινείται σε ιστορικά υψηλά, με το μέταλλο να εκτοξεύτηκε πάνω από τα 13.000 δολάρια τον τόνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λόγω μιας σειράς διακοπών λειτουργίας ορυχείων και κινήσεων για την αποθήκευση του μετάλλου στις ΗΠΑ ενόψει πιθανών δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτό έχει συμβάλει στην υπάρχουσα επιμονή μεταξύ στελεχών και επενδυτών στον τομέα της εξόρυξης ότι οι μελλοντικές προμήθειες του μετάλλου θα είναι περιορισμένες.

Η ίδια η Glencore υπήρξε ένας από τους πιο επιθετικούς αγοραστές στον κλάδο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης μιας τολμηρής πρότασης συγχώνευσης με τη Rio το 2014, με επικεφαλής τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Ivan Glasenberg, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 10% της εταιρείας.

Πιο πρόσφατα, η Glencore δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από επενδυτές, καθώς η μετοχή της υποαπέδωσε πέρυσι, πιεσμένη από τις χαμηλές τιμές του άνθρακα και καθώς αντιμετώπισε ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική της. Η εταιρεία έχει καταστήσει τα ορυχεία χαλκού της κεντρικό στοιχείο της επιχείρησής της και ο διευθύνων σύμβουλος Γκάρι Νάγκλ τον περασμένο μήνα παρουσίασε σχέδια για σχεδόν διπλασιασμό της παραγωγής χαλκού την επόμενη δεκαετία.