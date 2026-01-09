Λάιεν για Mercosur: Ιστορική συμφωνία – Δημιουργείται κοινή αγορά 700 εκατ. ανθρώπων

Οι συμφωνίες θα απαιτήσουν τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτού μπορέσουν να συναφθούν επίσημα από το Συμβούλιο.

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υποστηρίξει τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα η Ευρώπη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τις προτεραιότητές μας. Τη δέσμευσή μας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και στη δημιουργία ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και εξασφάλιση ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες», τονίζει.

«Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς και χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ανυπομονώ να υπογράψω σύντομα αυτή την ιστορική συμφωνία υπό την προεδρία της Παραγουάης, η οποία μόλις ξεκίνησε, μετά την ισχυρή ηγεσία και την καλή συνεργασία του Προέδρου Λούλα», τονίζει.

«Με τη Mercosur, δημιουργούμε μια κοινή αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και τόσες πολλές νέες ευκαιρίες» σημειώνει η Λάιεν.

Παράλληλα, η Λάιεν υπογραμμίζει ότι «Σήμερα, 60.000 ευρωπαϊκές εταιρείες εξάγουν στη Mercosur, οι μισές από αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, θα εξοικονομήσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε εξαγωγικούς δασμούς και θα επωφεληθούν από απλούστερες τελωνειακές διαδικασίες. Κυρίως, θα δώσει επίσης στις εταιρείες μας καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες».

Η πρόεδρος της Επιτροπής διαβεβαιώνει ότι «έχουμε ακούσει τις ανησυχίες των αγροτών μας και του γεωργικού μας τομέα και έχουμε ενεργήσει βάσει αυτών. Αυτή η συμφωνία περιέχει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των μέσων διαβίωσής τους. Εντείνουμε επίσης τις ενέργειές μας σε σχέση με τους ελέγχους εισαγωγών, επειδή οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, ακόμη και από τους εισαγωγείς».