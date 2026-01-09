Μελόνι:-Συζητήσαμε-με-την-Κομισιόν-και-πετύχαμε-σημαντικά-αποτελέσματα-για-τη-mercosur

«Δεν είχα ποτέ ιδεολογικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τις χώρες της Μercosur. Υπάρχει μια ρεαλιστική διάσταση και αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική έγκρισης υπερβολικών κανονισμών, όπως και την σύναψη συμφωνιών με συστήματα ελεύθερων συναλλαγών, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από τους κανονισμούς αυτούς», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι, μετά την αλλαγή στάσης της Ιταλίας τις τελευταίες ημέρες στο θέμα της Mercosur.

Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργό τόνισε: «Λέμε “ναι” στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, αλλά χωρίς υπερβολικούς κανονισμούς. Συνδέσαμε πάντα την έγκρισή μας, με εγγυήσεις για τους αγρότες μας. Ξεκινήσαμε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πετύχαμε κάποια σημαντικά αποτελέσματα, σε ό,τι αφορά την Mercosur: έναν μηχανισμό προστασίας για τα ευαίσθητα προϊόντα, ένα ταμείο αποζημιώσεων, για την κάλυψη τυχόν έλλειψης ισορροπίας στις συναλλαγές.

»Παράλληλα, πετύχαμε σημαντική ενίσχυση των φυτο-υγειονομικών ελέγχων των εισαγωγών στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε επίσης διαπραγμάτευση, η οποία αφορούσε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία υπήρξαν μεγάλη συζήτηση και αμφισβητήσεις στο παρελθόν. Πετύχαμε δέσμευση της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν το 2028, αντί για το 2031, άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ για την γεωργία, όπως και την δέσμευση να μην αυξηθούν οι τιμές των λιπασμάτων. Υπό το φως των εγγυήσεων αυτών, που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε στους αγρότες μας χάρη στην προσοχή που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δώσαμε την συγκατάθεσή μας στην συμφωνία με τις χώρες της Mercosur.

»Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των αγροτών και στην ώθηση που δόθηκε από το βιομηχανικό σύστημα και από άλλους τομείς, στους οποίους εξήγησα την συμφωνία μας και βρήκα αλληλέγγυα αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι η ισορροπία που δημιουργήθηκε, είναι βιώσιμη. Με την ελπίδα η συμφωνία αυτή να έχει μόνο θετικές συνέπειες, σε πάρα πολλούς τομείς».

H πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur, μετά τη συνεδρίαση της COREPER (Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων). Χάρη σε αυτό το βήμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε να μεταβεί ήδη από τη Δευτέρα στην Παραγουάη για να υπογράψει τη εμπορική συμφωνία με τη Λατινική Αμερική.

