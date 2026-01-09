Μετά-τις-εντάσεις-και-τις-απειλές,-Τραμπ-και-Πέτρο-συμφώνησαν-σε-«κοινές-δράσεις»-εναντίον-των-ανταρτών-του-eln

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «δεσμεύθηκαν να διεξαγάγουν κοινές δράσεις» εναντίον των ανταρτών του ELN (Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης) που δραστηριοποιούνται στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο Κολομβιανός υπουργός Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι.

Έπειτα από την όξυνση των διμερών σχέσεων μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο και τις απειλές για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στην Κολομβία, ο Πέτρο και ο Τραμπ είχαν την Τετάρτη το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία, την πρώτη μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Στη διάρκεια αυτής της συνομιλίας ο αριστερός Κολομβιανός πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Τραμπ να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον και του ζήτησε «βοήθεια προκειμένου να πληγούν σκληρά οι ELN στα σύνορα» με τη Βενεζουέλα, επεσήμανε ο Μπενεντέτι σε συνέντευξή του στο Blu Radio.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντάρτες «πάντα κατέληγαν στη Βενεζουέλα» αφού συγκρούονταν με τις κολομβιανές δυνάμεις επιβολής του νόμου και είναι απαραίτητο «να δέχονται επίθεση και από τα νώτα τους, όταν δέχονται επίθεση εδώ».

Η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται πορώδη σύνορα μήκους άνω των 2.200 χιλιομέτρων, όπου διαφορετικές ένοπλες ομάδες μάχονται για τα έσοδα από το εμπόριο ναρκωτικών, την παράνομη εξόρυξη και το λαθρεμπόριο.

Ο Πέτρο προσπάθησε ανεπιτυχώς, μετά την εκλογή του στην προεδρία το 2022, να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με αυτές τις ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ELN, με το οποίο οι συνομιλίες έχουν ανασταλεί από το 2024.

Το βράδυ, ο πλέον καταζητούμενος αντάρτης της Κολομβίας, γνωστός ως Ιβάν Μορντίσκο, δήλωσε ότι είχε συγκαλέσει «επειγόντως» μια σύνοδο κορυφής «διοικητών των ανταρτών από την Κολομβία και όλη την Αμερική μας».

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ μας, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό», δήλωσε ο ηγέτης της EMC, μιας ανταρτικής ομάδας που απέρριψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 μεταξύ των ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) και της κυβέρνησης, σε βίντεο που στάλθηκε στον Τύπο.

«Κατευνασμός»

Έπειτα από μήνες έντασης, το κλίμα μεταξύ της Κολομβίας και των ΗΠΑ είναι αυτό του «κατευνασμού» και της «γαλήνης», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο AFP ο υφυπουργός Εξωτερικών Μαουρίσιο Χαραμίγιο. Βασική «πρόκληση», σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «να διατηρήσουμε έναν καλό διάλογο» ώστε «να καθαρίσουμε το παρελθόν».

Πρόσφατα ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι χώρες όπου παράγεται κοκαΐνη στη Λατινική Αμερική «είναι πιθανό να δεχθούν επίθεση», αναφερόμενος συγκεκριμένα στην Κολομβία η οποία «παράγει κοκαΐνη» και «μας την πουλά».

Ο Χαραμίγιο εκτίμησε εξάλλου ότι η «θέση» της Κολομβίας έναντι της Βενεζουέλας «δεν έχει αλλάξει» μετά την πτώση του Μαδούρο.