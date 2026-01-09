Μικτά-πρόσημα-στις-Ασιατικές-αγορές:-Ράλι-για-τις-αμυντικές-μετοχές

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου σε ολόκληρη την Ασία σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις. Η Hanwha Aerospace εκτινάχθηκε κατά 11%, ηγούμενη του ράλι των αμυντικών μετοχών στην Ασία.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο και η ανανεωμένη ώθηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας έχουν φέρει ράλι για τις αμυντικές μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο και τα ασιατικά δεν αποτελούν εξαίρεση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές της νοτιοκορεατικής Hanwha Aerospace ενισχύθηκαν έως και 11%. Η Poongsan κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, ενώ η Korea Aerospace σημείωσε κέρδη 5%. Στην Ιαπωνία, οι μετοχές της Kawasaki Heavy Industries αυξήθηκαν κατά 2,29%, ενώ η IHI πρόσθεσε 2,14%.

Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%, μετά την αύξηση των τιμών καταναλωτή τον Δεκέμβριο κατά 0,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Η μέτρηση ακολούθησε άνοδο 0,7% τον Νοέμβριο και ευθυγραμμίστηκε με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters. Οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 1,9% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, καλύτερα από την πρόβλεψη για πτώση 2%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,24%, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,62%.

Οι μετοχές της Fast Retailing εκτινάχθηκαν πάνω από 7%, αφού η ιαπωνική εταιρεία που διαχειρίζεται την Uniqlo ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν περίπου κατά ένα τρίτο και αναβάθμισε τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους.

Η εταιρεία απέδωσε την επίδοση στις ισχυρές παγκόσμιες πωλήσεις που βοήθησαν να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών, προσθέτοντας ότι παραμένει σε τροχιά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης κερδών, με στήριξη από τις ισχυρότερες πωλήσεις στην Κίνα και τη ραγδαία επέκταση στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,67%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε ελαφρώς κάτω από το μηδέν. Οι μετοχές της Rio Tinto υποχώρησαν πάνω από 5%, αφού η μεταλλευτική εταιρεία ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι έχει εισέλθει σε συνομιλίες πρώιμου σταδίου για εξαγορά με τη Glencore. Μια επιτυχής συγχώνευση θα δημιουργούσε έναν μεταλλευτικό κολοσσό αξίας σχεδόν 207 δισ. δολαρίων.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών παρουσίασαν μικρές μεταβολές στις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών, ενόψει της κρίσιμης έκθεσης για την απασχόληση του Δεκεμβρίου και μιας πιθανής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς. Το Δικαστήριο θα μπορούσε να εκδώσει απόφαση για τη νομιμότητα των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπορική πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε, ενώ ο Nasdaq Composite δέχθηκε πιέσεις καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές.