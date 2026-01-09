Μπέσεντ:-Η-Αργεντινή-αποπλήρωσε-τις-ΗΠΑ-για-το-πλαίσιο-ανταλλαγής-νομισμάτων

Η Αργεντινή αποπλήρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πλαίσιο ανταλλαγής νομισμάτων που παρείχαν στη χώρα της Νότιας Αμερικής πέρυσι για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της, δήλωσαν την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, και η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, αντανακλώντας την ενισχυμένη οικονομική της θέση, η Αργεντινή αποπλήρωσε γρήγορα και πλήρως την περιορισμένη ανάληψή της από τη διευκόλυνση ανταλλαγής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος να μην κατέχει επί του παρόντος πέσος», δήλωσε ο Μπέσεντ σε μια ανάρτηση στο X.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της ενθουσιώδους υποστήριξής μας προς τον Πρόεδρο Μιλέι και την Αργεντινή», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής πρόσθεσε ότι είχε διευθετήσει τη γραμμή ανταλλαγής τον Δεκέμβριο, δύο μήνες μετά την ανακοίνωσή της.

Η συμφωνία υπογράφηκε λίγο πριν τις εκλογές

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Nacion, 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα πιθανά 20 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το διάστημα. Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία παρέμεινε σε ισχύ βάσει των συμφωνηθέντων όρων.

Η συμφωνία υπογράφηκε λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές εν μέσω ανησυχιών για την προβληματική οικονομία της Αργεντινής.

Η γραμμή ανταλλαγής παρείχε ένα δίχτυ ασφαλείας δολαρίων που η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να στηρίξει την αξία του πέσο και να αποτρέψει μια υποτίμηση πριν από την ψηφοφορία. Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν τον Οκτώβριο για την αποπληρωμή χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την επιστροφή ξένου νομίσματος που είχε χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας τις ημέρες πριν από τις εκλογές.

Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατάφερε να επεκτείνει την επιρροή του στα νομοθετικά σώματα της χώρας. Η Ουάσινγκτον είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα εξαρτούσε την οικονομική της υποστήριξη προς την Αργεντινή από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Ωστόσο, η γραμμή ανταλλαγής προκάλεσε αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τους επικριτές να χαρακτηρίζουν την κίνηση ως σχέδιο διάσωσης και να υποστηρίζουν ότι έθεσε σε μειονεκτική θέση τις αμερικανικές γεωργικές εξαγωγές έναντι του ανταγωνισμού από την Αργεντινή για την κινεζική αγορά.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι δεν θα υπάρξουν απώλειες από τους φορολογούμενους και ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την οικονομική της ισχύ για να στηρίξει μια φιλική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής Λουίς Καπούτο ευχαρίστησε τον Μπέσεντ και τον Τραμπ για την «ταχεία αντίδρασή τους σε κραυγαλέες επιθέσεις, των οποίων ο μοναδικός σκοπός ήταν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνησή μας σε μια εποχή που οι πιο αφοσιωμένοι άνθρωποι μας επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη αλλαγή».

Η κυβέρνηση Μιλέι είχε καταδικάσει την αντίθεση του Κογκρέσου στην πολιτική του ατζέντα, τις διαμαρτυρίες και ένα σκάνδαλο διαφθοράς που εμφανίστηκε κατά την προεκλογική περίοδο ως πολιτικές επιθέσεις.

- Reuters