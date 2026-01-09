Μπροστάρηδες-και-ουραγοί-των-ελληνικών-εξαγωγών:-Οι-κλάδοι-που-ξεχώρισαν-στο-11μηνο-του-2025

Σε αρνητική τροχιά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο 11μηνο του 2025, ενώ αντίθετα, με οριακή αύξηση έκλεισε ο Νοέμβριος του περασμένου έτους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, σε κλαδικό επίπεδο ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σημειώνοντας άνοδο 679,2 εκατ. ευρώ ή 9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές.

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση 136,5 εκατ. ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 130,2 εκατ. ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 92,2 εκατ. ή 7,1%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο 16,4 εκατ. ή 13,6%.

Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη πτώση

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση 2,207 δισ. ευρώ ή 16,1%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση 187,5 εκατ. ευρώ ή 4,1%, καθώς και οι πρώτες ύλες (-51,8 εκατ. ευρώ, -3,2%). Μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στα βιομηχανικά προϊόντα (-33,1 εκατ. ευρώ, -0,5%) και στα λίπη–έλαια (-21,4 εκατ. ευρώ, -2,2%).

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Νοεμβρίου, η εικόνα ανά κλάδο έχει ως εξής:

Οι εξαγωγικοί προορισμοί

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 25,357 δισ. ευρώ, έναντι 25,383 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα 19,121 δισ. ευρώ από 20,541 δισ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,0% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 43,0% από 44,7%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%, ανερχόμενες σε 22,346 δισ. ευρώ , έναντι 21,646 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε 11,49 δισ. ευρώ, από 11,489 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34%.

