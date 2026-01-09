Μόλις-50.000-νέες-θέσεις-εργασίας-στην-αμερικανική-οικονομία-τον-Δεκέμβριο

H αμερικανική οικονομία προσέθεσε 50.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, σημαντικά κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων, σε μία ακόμη ένδειξη σε ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται μετά από χρόνια ισχυρής ανάπτυξης.

Οι 50.000 νέες θέσεις εργασίας που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) συνιστά αριθμό σαφώς χαμηλότερο των 70.000 θέσεων που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του -.

Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα στο 4,4% από 4,6% τον Νοέμβριο.

Τα σημερινά στοιχεία προσφέρουν μία καθαρή απεικόνιση της αμερικανικής αγοράς εργασίας εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς οι ανακοινώσεις του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου είχαν επηρεαστεί έντονα από το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ελαφρώς μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, αντιδρώντας στο χαμηλότερο του αναμενομένου ποσοστού ανεργίας του Δεκεμβρίου. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, αυξήθηκε κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,52%.

Ενδείξεις επιδείνωσης

Τα σημερινά στοιχεία, σχολιάζουν οι FT, ενισχύουν τις ήδη υφιστάμενες ενδείξεις για επιδείνωση της αγοράς εργασίας, η οποία έχει πληγεί τόσο από περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό όσο και από την επιβράδυνση προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα.

Τι θα κάνει η Fed;

Σημειώνεται ότι η Fed έχει προχωρήσει σε μείωση του κόστους δανεισμού στις τρεις, τελευταίες της συνεδριάσεις, αφήνοντας το βασικό επιτοκίων σε χαμηλό τριετίας, στο 3,5%–3,75%.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είχε αφήσει ανοικτό τον περασμένο Δεκέμβριο το ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις, λέγοντας ότι το κόστος δανεισμού βρίσκεται πλέον σε «κατάλληλο επίπεδο».

Ωστόσο, η αναιμική απασχόληση ενδέχεται να έχει περαιτέρω επιπλοκές στη νομισματική αναγκάζοντας τη Fed να παγώσει τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της