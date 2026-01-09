Νίκος-Νικολόπουλος:-Έχω-πολιτική-και-ιδεολογική-συγγένεια-με-τη-Μαρία-Καρυστιανού

Την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται γύρω από την προετοιμασία του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού αποκάλυψε ο πρόεδρος των Ελλήνων Χριστιανοδημοκρατών και πρώην βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Alpha Radio 9.89 και τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Νικολόπουλος έκανε λόγο για πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «ομοϊδεάτισσα εν τη ευρεία εννοία», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σχέση που δεν στηρίζεται σε κομματικά στερεότυπα. Όπως ανέφερε, η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι στο παρελθόν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Νικολόπουλος εκτίμησε ότι η εξαγγελία του νέου κόμματος θα γίνει την άνοιξη. «Υπάρχει βηματισμός πολύ ταχύς σε όλη την Ελλάδα», είπε. Σε πολλές περιοχές της χώρας, ανέφερε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει την τύχη στα χέρια τους και αυτοοργανώνονται, χωρίς ακόμη να αναφέρονται σε ένα πολιτικό κέντρο.

«Μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων”»

Παραδεχόμενος ότι όσα έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος για τον ίδιο και τις επαφές του με την Καρία Καρυστιανού είναι αληθή, διευκρίνισε ότι δεν διεκδικεί εμφανή ρόλο. «Μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων” σε ένα κίνημα πολιτών και να μη φαίνομαι πουθενά», είπε και πρόσθεσε με νόημα: «Δεν με πειράζει. Και ο Λαλιώτης φαινόταν πάντα;».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή έχει θέσει σαφή όρια στον ρόλο του, και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε, «ακυρώνεται η εξαγγελία ότι θέλει να δώσει χώρο σε νέα πρόσωπα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε μια «σιωπηρή αλλά βαθιά αναδιάταξη». Σε αυτό το σκηνικό, η Μαρία Καρυστιανού λειτουργεί ως καταλύτης σε μια κοινωνία που«ασφυκτιά από την επανάληψη, την απαξίωση και την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα δεν ακούει».

Για συνεργασίες

Ο κ. Νικολόπουλος ξεκαθάρισε ότι στόχος του δεν είναι οι καρέκλες, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο πολιτικός φορέας της κυρίας Καρυστιανού να καταλάβει τη δεύτερη ή και την πρώτη θέσει στις εθνικές εκλογές.

Ερωτηθείς για την πολιτική συνεργασιών του φορέα, την ώρα που η κυρία Καρυστιανού το αποκλείει, ο κ. Νικολόπουλος υπήρξε πιο διαλλακτικός: «Τώρα μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Εάν εκείνη την ώρα οι Τούρκοι κάνουν κατάληψη στα Ίμια, τι θα πω; Ότι δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με επικεφαλής τον Καραμανλή;».