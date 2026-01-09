Ν.-Κάτσιος-(optima):-Τα-ορόσημα-του-2025-στο-ΧΑ,-οι-προοπτικές-του-2026-και-οι-μετοχές-που-μπορούν-να-ξεχωρίσουν

To 2025 η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφάνισε μια ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα.

Σημαντικά ορόσημα για την αγορά αποτέλεσαν, αφενός, η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά (με ημερομηνία διακανονισμού την 21η Σεπτεμβρίου 2026), και αφετέρου η εξαγορά του 71% της ΕΧΑΕ από τη Euronext, με στόχο την ενοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς με την πλατφόρμα της.

Εταιρικά ορόσημα

Σε εταιρικό επίπεδο, η Metlen ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταφορά της διαπραγμάτευσης των μετοχών της και στο Λονδίνο από τον Αύγουστο. Η INTRALOT συγχωνεύθηκε με την Bally’s Interactive μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης και εισφοράς μετοχών και έκδοσης χρέους, σε συναλλαγή συνολικής αξίας 3,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Allwyn, βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, κατέθεσε πρόταση συγχώνευσης με τον ΟΠΑΠ, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου στον κλάδο του gaming και του betting, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί ακόμη υπό την αίρεση κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Τέλος, η UniCredit ενισχύει τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, πλησιάζοντας το 30%.

Οι προοπτικές του 2026

Για το 2026, το μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας παραμένει θετικό, με εκτίμηση για επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4%, με βασικό μοχλό τις επενδύσεις. Παράλληλα, προβλέπεται διατήρηση σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος στο +2,4% και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ο τραπεζικός κλάδος εμφανίζεται κεφαλαιακά θωρακισμένος, με πλεονάζουσα ρευστότητα περίπου 80 δισ. ευρώ, ικανή να στηρίξει περαιτέρω πιστωτική επέκταση άνω των 12 δισ. ευρώ το 2026. Σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, αναμένεται αύξηση της κερδοφορίας και υψηλότερα payouts για μερίσματα. Συνεπώς, η στάση μας για τον κλάδο παραμένει θετική, με την Τρ. Πειραιώς και τη Eurobank να ξεχωρίζουν λόγω της καλύτερης σχέσης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προς χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με τη λογιστική τους αξία.

Στον ενεργειακό κλάδο, θεωρούμε τη METLEN ιδιαίτερα ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς για το 2026 αναμένουμε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, άνω του 10%, ενώ οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές. Η τιμή-στόχος μας διαμορφώνεται στα 62,40 ευρώ.

Η ΔΕΗ προχωρά σταθερά στο επενδυτικό της πρόγραμμα με έμφαση στις ΑΠΕ και τα δίκτυα, ενώ προστίθεται πλέον και το option εισόδου στον τομέα των data centers• επιβεβαιώνουμε την τιμή-στόχο στα 19,70 ευρώ ανά μετοχή.

Η ΤΙΤΑΝ παρουσίασε πρόσφατα το νέο τριετές επιχειρηματικό της πλάνο, με βασικούς άξονες την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και στοχευμένες εξαγορές, στοιχεία που, κατά την εκτίμησή μας, θα οδηγήσουν την κερδοφορία σε υψηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

Τα διυλιστήρια λειτουργούν σε εξαιρετικά θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με πολύ υψηλά περιθώρια κερδοφορίας λόγω περιορισμένης προσφοράς, τάση που εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Motor Oil διαπραγματεύεται σε περίπου 4,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2025, ενώ η HELLENiQ ENERGY αναμένει επενδυτική απόφαση από τη συνεργασία της με την Exxon Mobil για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο την επόμενη χρονιά.

Το αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και η Aegean, αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον επενδυτών που αναζητούν υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, ξεχωρίζουμε τις ΑΒΑΞ και ΕΚΤΕΡ για τον συνδυασμό προοπτικών και ελκυστικής τρέχουσας αποτίμησης, καθώς και την INTRALOT, η οποία έχει πλέον προεξοφλήσει την απροσδόκητη αύξηση της φορολογίας στη Μεγάλη Βρετανία.