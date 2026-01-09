Ο σκιώδης στόλος Ρωσίας, Ιράν και Βενεζουέλας και πως λειτουργεί

Δύο πετρελαιοφόρα που έχουν υποστεί κυρώσεις απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα και έφτασαν σε ένα σημείο συνάντησης, πλησιάζοντας το ένα δίπλα στο άλλο στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το πλήρωμα ενός από τα πλοία, γνωστού ως Kapitan Kostichev, άδειασε στη συνέχεια 700.000 βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του άλλου, του Jun Tong, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Η παράνομη μεταφορά από πλοίο σε πλοίο, ορατή μέσω δορυφόρου και άλλων δεδομένων ναυτιλίας, είναι ένας ελιγμός τυπικός του σκιώδους στόλου, μιας αρμάδας γερασμένων δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τον κόσμο, κάνοντας λαθρεμπόριο παράνομου πετρελαίου για χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις, όπως η Βενεζουέλα, η Ρωσία και το Ιράν.

Οι επιχειρήσεις του στόλου τέθηκαν στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, όταν οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ έριξαν από ελικόπτερα στο κατάστρωμα του υπό ρωσική σημαία Marinera στον Ατλαντικό Ωκεανό, νότια της Ισλανδίας. Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πριν από μέρες έπλεε με πλαστή σημαία και έφερε το όνομα Bella 1, διέφευγε από τα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ κατά πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο Βενεζουέλας. Είχε ρωσική ναυτική συνοδεία και δεν μετέφερε πετρέλαιο όταν καταλήφθηκε την Τετάρτη.

Οι δυτικές δυνάμεις έχουν επιβάλει ολοένα και πιο αυστηρές κυρώσεις για να καταπνίξουν το δίκτυο λαθρεμπορίου, αλλά η ενέργεια της Τετάρτης -η τελευταία σε μια πρόσφατη σειρά επιθέσεων εναντίον του σκιώδους στόλου- καταδεικνύει μια πιο αποφασιστική προσέγγιση για την εξάλειψή του.

Πώς λειτουργεί ο “σκιώδης” στόλος των σκιών

Η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα έχουν συγκεντρώσει έναν στόλο από παλιά δεξαμενόπλοια για να μεταφέρουν βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις σε όλο τον κόσμο ή να τα χρησιμοποιούν ως πλωτές αποθήκες στη θάλασσα.

Οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συγκαλύψουν την προέλευση του φορτίου τους και να αποφύγουν τον εντοπισμό, αλλάζοντας τα ονόματα των πλοίων και παραποιώντας τις τοποθεσίες τους. Το κάνουν αυτό παραποιώντας τις συντεταγμένες GPS, χρησιμοποιώντας πλαστά ονόματα πλοίων και αντιγράφοντας μεταδόσεις για να δημιουργήσουν φαντασματικά πλοία. Την Τετάρτη, οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν επίσης σε ένα δεξαμενόπλοιο κοντά στην Καραϊβική, το οποίο μετέδιδε την τοποθεσία του κοντά στη Νιγηρία εκείνη την ώρα.

Ποιοι είναι οι αριθμοί;

Υπάρχουν πλέον περισσότερα από 1.470 δεξαμενόπλοια που ταξινομούνται ως μέρος του σκιώδους ή σκοτεινού στόλου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com . Ο αριθμός τους έχει αυξηθεί από το 2022, καθώς η Ρωσία αναζητά διαδρομές παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Η S&P Global τοποθετεί τους αριθμούς της σε 940, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 17% των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν σήμερα πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και χημικά σε όλο τον κόσμο.

Ο σκιώδης στόλος μετέφερε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 6% έως 7% των ετήσιων παγκόσμιων ροών αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Πώς μεταμφιέζονται τα πλοία;

Αφού ξεφόρτωσε το φορτίο του στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, το υπό ρωσική σημαία Kapitan Kostichev επανεμφανίστηκε στα ραντάρ πλοίων την Τρίτη, κατευθυνόμενο πίσω προς το λιμάνι που εξυπηρετεί το Sakhalin I, το γιγαντιαίο υπεράκτιο πετρελαϊκό έργο στα παγωμένα νερά της ρωσικής Άπω Ανατολής από όπου ξεκίνησε αρχικά.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο , είναι επίσης ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Το πλοίο πλέει επί του παρόντος υπό σημαία Καμερούν, αλλά στο παρελθόν έχει υιοθετήσει τις σημαίες της Μάλτας, των Νήσων Μάρσαλ και του Παναμά.

Το διεθνές ναυτικό δίκαιο απαιτεί κάθε πλοίο να είναι νηολογημένο σε μια συγκεκριμένη χώρα —ένα κράτος σημαίας— που του δίνει την εθνικότητα. Η σημαία του πλοίου το υποβάλλει στους νόμους της χώρας αυτής για την ασφάλεια, τεχνικά ζητήματα και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με το πλήρωμα. Αυτή η καταχώριση, την οποία διαχειρίζεται ένα νηολόγιο, παρέχει νομική απόδειξη ιδιοκτησίας και απαιτεί από το πλοίο να φέρει επίσημα έγγραφα και να φέρει τη σημαία της νηολόγησής του.

Ένα σκιώδες δεξαμενόπλοιο χρησιμοποιεί συχνά μια « σημαία ευκαιρίας » που παρέχεται από μικρότερα, μη δυτικά έθνη όπως η Γκαμπόν, οι Κομόρες ή το Καμερούν. Τα νηολόγια πλοίων των κρατών σημαίας είναι υπεύθυνα για την καταγραφή της πλοιοκτησίας και των δανείων που εξασφαλίζονται έναντι πλοίων, καθώς και για τη διερεύνηση συμβάντων.

Σε αντάλλαγμα, οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν τέλη. Ορισμένα μικρά κράτη αναθέτουν το νηολόγιο των πλοίων τους σε τρίτους. Είναι επίσης γνωστό ότι προσφέρουν στους πλοιοκτήτες διευκολύνσεις, όπως φθηνότερα τέλη εγγραφής, χαμηλότερους φόρους και λιγότερο αυστηρούς ελέγχους.

Η ελάχιστη εποπτεία επιτρέπει στα σκιώδη δεξαμενόπλοια να παρακάμπτουν ένα παγκόσμιο σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι τα πλοία είναι σωστά ασφαλισμένα και τα μέλη του πληρώματος τυγχάνουν καλής μεταχείρισης.

Όταν όμως συμβαίνουν περιστατικά, τα μικρότερα κράτη σημαίας δεν σπεύδουν πάντα να σώσουν τα πλοία που πλέουν υπό τη δικαιοδοσία τους.

Πολλά από αυτά τα πλοία αλλάζουν συχνά τα ονόματά τους για να αποφύγουν τον έλεγχο. Για παράδειγμα, το πετρελαιοφόρο που κατασχέθηκε στον Ατλαντικό την Τετάρτη μετονομάστηκε σε Marinera λίγες ημέρες αφότου η Αμερικανική Ακτοφυλακή άρχισε να το καταδιώκει τον Δεκέμβριο. Τα προηγούμενα ονόματά του περιλαμβάνουν το Neofit και το Yannis, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών MagicPort με έδρα τη Σιγκαπούρη. Το πλοίο διεκδίκησε ρωσική προστασία αφού το πλήρωμα ζωγράφισε απρόσεκτα μια ρωσική σημαία στο πλάι του σκάφους.

Περίπου το ένα τρίτο των δεξαμενόπλοιων που εμπλέκονται στον σκιώδη στόλο είναι άνω των 20 ετών, σύμφωνα με το TankerTrackers.com, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή σε μεγάλα ατυχήματα. Πολλά δεν διαθέτουν αξιόπιστη ασφάλιση.

Τα περισσότερα πλοία παγκοσμίως είναι ασφαλισμένα και αντασφαλισμένα στην Ευρώπη. Οι δυτικές κυρώσεις έχουν απαγορεύσει στους περισσότερους ασφαλιστές να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πλοία, αποκόπτοντας τα πλοία από τις δυτικές ασφαλιστικές αγορές. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα χρησιμοποιούν μη δυτικούς ασφαλιστές ή πλέουν χωρίς κάλυψη.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να σταματήσει ο στόλος;

Πέρα από τη δράση των ΗΠΑ κατά του πετρελαίου της Βενεζουέλας και τις κυρώσεις στα ίδια τα δεξαμενόπλοια, η Ουκρανία επιτέθηκε στον σκιώδη στόλο του Κρεμλίνου σε διεθνή ύδατα πέρυσι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Τον Νοέμβριο, το ναυτικό της Ουκρανίας και η υπηρεσία ασφαλείας SBU χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθούν σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις για μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Η έκρηξη των κυρώσεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, και τα χρήματα που μπορούν να προκύψουν από την παράκαμψή τους μέσω σκιωδών σκαφών, έχουν δείξει τα όρια των δυτικών κυρώσεων, δήλωσε ο Ναθάναελ Κούρκαμπ, συνεργάτης στην ομάδα εθνικής ασφάλειας της δικηγορικής εταιρείας Morrison Foerster.

«Τώρα πρέπει να κάνουμε σχεδόν αυτό που οι κυρώσεις δεν υποτίθεται ότι απαιτούσαν ποτέ, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτικά μέσα για να επιβάλουμε τον αποκλεισμό της Βενεζουέλας. Αυτό είναι ολοκαίνουργιο», είπε.