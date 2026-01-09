Ο-Τραμπ-δημοσίευσε-στα-social-media-στοιχεία-για-τις-θέσεις-εργασίας-πριν-από-την-επίσημη-ανακοίνωση

Το γράφημα ανέφερε ότι ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 654.000 θέσεις εργασίας «από τον Ιανουάριο», με τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται με δεδομένα που επρόκειτο να ανακοινωθούν επισήμως στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ουάσινγκτον).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης στο Truth Social ένα γράφημα που περιλάμβανε στοιχεία από την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου, η οποία δεν είχε ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η ανάρτηση έγινε στην πλατφόρμα Truth Social περίπου 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη δημοσίευση της έκθεσης. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, ο Τραμπ και η οικονομική του ομάδα ενημερώνονται για τα στοιχεία της έκθεσης απασχόλησης μια μέρα πριν από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, κανένα μέλος της κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να σχολιάσει ή να αναφερθεί στα δεδομένα πριν περάσουν 30 λεπτά από τη δημοσίευσή τους, ώστε το κοινό να έχει τον χρόνο να επεξεργαστεί τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται πολιτικά ουδέτερα, πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία από την εκτελεστική εξουσία.

Το - υπολόγισε ότι η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο ήταν 687.000, χρησιμοποιώντας δεδομένα που ήταν διαθέσιμα στο κοινό την Πέμπτη. Η έκθεση της Παρασκευής έδειξε ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο ήταν χαμηλότεροι από το αναμενόμενο και περιελάμβανε προς τα κάτω αναθεωρήσεις των μισθών του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Αν και η ανάρτηση του Τραμπ δεν αποκάλυπτε τον ακριβή αριθμό των νέων θέσεων εργασίας για τον Δεκέμβριο, θα μπορούσε να έχει δώσει στους επενδυτές μια πρώτη ένδειξη για την κατεύθυνση της έκθεσης.

Μετά τη δημοσίευση των επίσημων στοιχείων, αρκετοί «παρατηρητές» της αγοράς αναπαρήγαγαν την ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος φάνηκε να κοινοποιεί δεδομένα νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Τραμπ δεν τηρεί αυστηρά το πρωτόκολλο.