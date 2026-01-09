Ο-Τραμπ-ζητά-100-δισ.-δολάρια-από-πετρελαϊκές-εταιρείες-για-επενδύσεις-στη-Βενεζουέλα

Μάλιστα, τόνισε ότι «οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία, ώστε να πάρουν τα χρήματά τους πίσω και να έχουν μια πολύ καλή απόδοση».

Με τους εκπροσώπους περισσότερων από 12 πετρελαϊκών εταιρειών συναντήθηκε ο Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συζητήσουν τα σχέδιά του για επενδύσεις στη Βενεζουέλα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ανατροπή του Προέδρου Νικολά Μαδούρο.

Σύμφωνα με το CNBC, παρόντες ήταν ο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon Mobil Ντάρεν Γουντς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ConocoPhillips Ράιαν Λανς και ο Αντιπρόεδρος της Chevron Μαρκ Νέλσον. Παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων, στελέχη των Halliburton, Valero και Marathon.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα δαπανήσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας. Μάλιστα, τόνισε ότι «οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία, ώστε να πάρουν τα χρήματά τους πίσω και να έχουν μια πολύ καλή απόδοση».

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα μπουν στη Βενεζουέλα και διευκρίνισε ότι ο Λευκός Οίκος θα κλείσει συμφωνία με τις εταιρείες «την Παρασκευή ή λίγο μετά».

«Ένα από τα οφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ακόμη χαμηλότερες τιμές ενέργειας», δήλωσε ο Τραμπ.

Σημειώνεται, ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, με 303 δισεκατομμύρια βαρέλια ή περίπου το 17% του παγκόσμιου συνόλου, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας. Ωστόσο, ο πετρελαϊκός τομέας της χώρας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Η παραγωγή έχει μειωθεί από το υψηλότερο επίπεδο των περίπου 3,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα (bpd) τη δεκαετία του 1990 σε μόλις 800.000 bpd σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Kpler.

Σύμφωνα με τη Rystad Energy θα κοστίσει περισσότερα από 180 δισ. δολάρια έως το 2040 ώστε η παραγωγή να φτάσει τα 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Σύλληψη δεξαμενόπλοιου που αναχώρησε χωρίς έγκριση των ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας προχώρησαν στη σύλληψη ενός δεξαμενοπλοίου που αναχώρησε από τη Βενεζουέλα χωρίς την έγκρισή τους.

«Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συντονισμό με τις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας, συνέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτό το δεξαμενόπλοιο τώρα επιστρέφει στη Βενεζουέλα και το πετρέλαιο θα πωληθεί μέσω της ΜΕΓΑΛΗΣ Ενεργειακής Συμφωνίας, την οποία έχουμε δημιουργήσει για τέτοιες πωλήσεις», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ συνέλαβαν το δεξαμενόπλοιο Olina στην Καραϊβική, το πέμπτο πλοίο που έγινε στόχος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.