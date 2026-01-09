Παπαθανάσης:-Νέες-δράσεις-εκσυγχρονισμού-ΑΕΙ-μέσω-ΕΣΠΑ

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 1.040.000 ευρώ, και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με προϋπολογισμό 520.000 ευρώ.

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, και σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027», δύο επιπλέον πράξεις με τίτλο: «Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.560.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των υπηρεσιών των λειτουργικών μονάδων των Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα:

-στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας,

-στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού,

-στο Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης και

-στη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο Πρόγραμμα είχαν ήδη ενταχθεί 16 ΑΕΙ και η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων, συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.