Πλακιάς-για-νέο-κόμμα-Καρυστιανού:-«Αυτό-είναι-το-καινούργιο,-το-άφθαρτο-και-η-κάθαρση;»

Στο κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρθηκε εκ νέου με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς εξαπολύοντας πυρά για τη φημολογούμενη στελέχωσή του.

Με αφορμή τη συζήτηση για το κόμμα που ετοιμάζει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» o κ. Πλακιάς ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του στην τραγωδία στα Τέμπη διερωτάται στο X: «αυτό είναι το καινούργιο, το άφθαρτο και η κάθαρση;»

Εκείνοι που περιβάλλουν και στηρίζουν τη Μαρία Καρυστιανού είναι «ο ένας χειρότερος από τον άλλον», σχολίασε δε ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Θες τη γνώμη μου; Άκουσέ τη λοιπόν, μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Ποιος Κύρτσος; Πού τον θυμήθηκες αυτόν; Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας.

Από ό,τι βλέπεις, ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφει τη Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα.

Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και τη στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο.

Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους.

Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ μου;».

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 9, 2026

sofokleous10.gr

