«Σήμα»-δισταγμού-στις-προσδοκίες-για-το-πετρέλαιο-της-Βενεζουέλας

«Ριζικές αλλαγές στο θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Βενεζουέλας» έθεσε ως προϋπόθεση για την επιστροφή επενδύσεων ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνάντησης του Τραμπ, με στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως, ο επικεφαλής του ενεργειακού κολοσσού υπενθύμισε ότι η εταιρεία του έχει βρεθεί δύο φορές αντιμέτωπη με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στη Βενεζουέλα. Όπως τόνισε, μια ενδεχόμενη τρίτη επιστροφή θα απαιτούσε ουσιαστικές και βαθιές μεταρρυθμίσεις. «Με το ισχύον νομικό και εμπορικό πλαίσιο, η χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι επενδύσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Γουντς είναι πλήγμα στις ελπίδες του Τραμπ ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα κινηθούν γρήγορα για να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις στη Βενεζουέλα και θέτουν υπό αμφισβήτηση την επιμονή του προέδρου οι αμερικανικές εταιρείες να δαπανήσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα.

Τι ανησυχεί τις εταιρείες

Κάποιες εταιρείες ανησυχούν για τους οικονομικούς, πολιτικούς και νομικούς κινδύνους της επένδυσης δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεδομένου του αβέβαιου πολιτικού περιβάλλοντος στη Βενεζουέλα.

«Ανάχωμα» ενδεχομένως να είναι και οι ερειπωμένες υποδομές που προέκυψαν από την κρατικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Επίσης, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θείο και μπορεί να υποστεί επεξεργασία μόνο με σχετικά υψηλό κόστος.

Ενθουσιασμός μεν, αλλά χωρίς δέσμευση

Και ο Χάρολντ Χαμ, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την Οκλαχόμα, ιδρυτής και επικεφαλής της πετρελαϊκής εταιρείας Continental Resources και σημαντικός σύμμαχος του Τραμπ, εξέφρασε ενθουσιασμό, αλλά επίσης δεν ανέλαβε καμία δέσμευση.

«Με ενθουσιάζει ως ερευνητή», δήλωσε ο Χαμ, που επικεντρώνεται στην παραγωγή πετρελαίου εντός των ΗΠΑ, για την ευκαιρία να επενδύσει στη Βενεζουέλα. «Είναι μια πολύ συναρπαστική χώρα και πολλά αποθέματα – έχει τις προκλήσεις της και η βιομηχανία ξέρει πώς να τις χειριστεί».

Ντάρεντ Γουντς/ REUTERS/Kevin Lamarque

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron είναι η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα μέσω κοινοπραξίας με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έχει δηλώσει ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τον πετρελαϊκό κολοσσό.

Τραμπ: «Ασφάλεια και προστασία, για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω »

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διυλίσουν και θα διαθέσουν στην αγορά έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, μετά την ανατροπή του Μαδούρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι αναμένει από τις πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια , διευκρινίζοντας ότι οι επενδύσεις αυτές θα γίνουν χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες θα επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια από δικά τους κεφάλαια, όχι από χρήματα της κυβέρνησης. Δεν χρειάζονται κρατικά χρήματα, αλλά χρειάζονται κρατική προστασία», δήλωσε.

Οι ΗΠΑ θα παράσχουν ασφάλεια και προστασία, ώστε «να πάρουν τα χρήματά τους πίσω και να έχουν μια πολύ καλή απόδοση», τόνισε ωστόσο.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες δεν θα έχουν απευθείας συναλλαγές με τη Βενεζουέλα για την εκμετάλλευση των ενεργειακών της πόρων. Όπως είπε σε στελέχη του κλάδου στον Λευκό Οίκο, οποιαδήποτε δραστηριότητα θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της αμερικανικής κυβέρνησης. «Θα συναλλάσσεστε μαζί μας, όχι με τη Βενεζουέλα. Δεν θέλουμε να έχετε καμία απευθείας σχέση μαζί τους», δήλωσε.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι, μετά την απομάκρυνση του αριστερού ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των πωλήσεων πετρελαίου της χώρας επ’ αόριστον, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή αυστηρής επιτήρησης και άμεσης παρέμβασης στον στρατηγικής σημασίας ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.

