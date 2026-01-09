Συμφωνία OpenAI – SoftBank για επένδυση 1 δισ. δολαρίων στην SB Energy

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της συμφωνίας Stargate, ύψους 500 δισ. δολαρίων, που είχε ανακοινώσει η συμπραξία OpenAI, SoftBank και Oracle τον περασμένο Ιανουάριο.

Η OpenAI και η SoftBank ανακοίνωσαν μια επένδυση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στην SΒ Energy, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας που θα αποτελέσει «στήριγμα» για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης της μητέρας εταιρείας του ChatGPT.

Σύμφωνα με το CNBC, η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της συμφωνίας Stargate, ύψους 500 δισ. δολαρίων, που είχε ανακοινώσει η συμπραξία OpenAI, SoftBank και Oracle τον περασμένο Ιανουάριο στον Λευκό Οίκο.

Στο πλαίσιο αυτό (της συμφωνίας), η SB Energy θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το κέντρο δεδομένων ισχύος 1,2 γιγαβάτ της OpenAI στο Milam County του Τέξας, το οποίο είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Η SB Energy υποστηρίζεται από την SoftBank και την Ares Management.

Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει μια μη αποκλειστική προτιμώμενη συνεργασία με την OpenAI και την SoftBank για την ανάπτυξη «ενός νέου μοντέλου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το μοντέλο αυτό θα συνδυάζει τον σχεδιασμό first-party data center της OpenAI με την «αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη της SB Energy σε θέματα ταχύτητας, πειθαρχίας κόστους και ολοκληρωμένης παροχής ενέργειας», ανέφεραν οι εταιρείες.

Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη αρκετούς χώρους υψηλών γιγαβάτ για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, ενώ οι πρώτες εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία φέτος.

Η OpenAI έχει υπογράψει συμφωνίες για την ανάπτυξη υποδομών AI αξίας άνω των 1,4 τρισ. δολαρίων τους τελευταίους μήνες, σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων που, όπως ισχυρίζεται, είναι απαραίτητα για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Τον Νοέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι σε καλό δρόμο για να αποφέρει ετήσια έσοδα άνω των 20 δισ. δολαρίων το 2025, με σχέδια να αυξηθεί σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε πωλήσεις έως το 2030.