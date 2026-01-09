Υποχώρησε κάτω από τα 30 δισ. το εμπορικό έλλειμμα στο 11μηνο του 2025 – Με αρνητικό πρόσημο οι εξαγωγές

Στα 29,918 δισ. υποχώρησε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας μείωση 6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 268,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,0% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 29,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%.

- ΕΛΣΤΑΤ

Πτώση 3,1% στις εξαγωγές – Μείωση 4,7% στις ςισαγωγές

Οι εξαγωγές κινήθηκαν σε αρνητική τροχιά. Ειδικότερα, η συνολική τους αξία στο 11μηνο του 2025 υποχώρησε στα 44,48 δισ., έναντι 45,92 δισ. το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 700,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 771,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε στα 74,396 δισ. ευρώ, έναντι 78,05 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 968,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 800,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Νοεμβρίου

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του Νοεμβρίου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. έναντι 3,299 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας διψήφια μείωση 15,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 73,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 80,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εισαγωγών υποχώρησε στα 6,87 δισ., έναντι 7,35 δισ. τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας πτώση 6,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 244,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 244,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, τον μήνα του 2025 ανήλθε στο ποσό των 4,07 δισ. έναντι 4,054 δισ. τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 0,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 170,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 5,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 παρουσίασε μείωση κατά 163,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024.

