EE: «Πράσινο φως» από τα κράτη-μέλη για τη συμφωνία Mercosur – «Ναι» είπε η Ελλάδα

H πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur, μετά τη συνεδρίαση της COREPER (Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων).

Χάρη σε αυτό το βήμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε να μεταβεί ήδη από τη Δευτέρα στην Παραγουάη για να υπογράψει τη εμπορική συμφωνία με τη Λατινική Αμερική.

Η συμφωνία που έχει περάσει από «40 κύματα» εδώ και 26 χρόνια, επιτρέπει το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στην ΕΕ και τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη). Πρόκειται επομένως για μια τεράστια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι αγρότες της ΕΕ αντιτάχθηκαν έντονα στη συμφωνία. Ενώ οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά για τα περισσότερα προϊόντα μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, οι ποσοστώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για την προστασία ευαίσθητων στον ανταγωνισμό γεωργικών προϊόντων, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες θεωρούν ότι θα εισάγονται στην ΕΕ υποδεέστερης ποιότητας τρόφιμα που δεν θα εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σύμφωνα με τα Politico, Le Figaro, η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία ήταν οι χώρες που εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Η Ελλάδα ψήφισε «ναι» λίγο πριν το ραντεβού κυβέρνησης – αγροτών.

Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τις 18.00 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή για να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.

Η σθεναρή αντίσταση της Γαλλίας μπορεί να μην κάμφθηκε, αλλά δεν επαρκούσε για να «παγώσει» το «οκ» άλλων χωρών και η συμφωνία να ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ιδανικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήθελε να οριστικοποιηθεί η Mercosur τον Δεκέμβριο στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, συνάντησε όμως το ιταλικό «no» της Τζόρτζια Μελόνι και κυρίως τις σφοδρές διαμαρτυρίες των αγροτών που έφτασαν μέχρι τα κτίρια των θεσμών στις Βρυξέλλες.

Χαιρετίζει η Γερμανία

Ως «ένα σημαντικό μήνυμα σε αυτή την περίοδο» εμπορικών εντάσεων, χαιρέτισε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ σε ανακοίνωσή του την έγκριση της Συμφωνίας.

«Ενώ άλλοι κλείνονται και υιοθετούν μια όλο και πιο επιθετική εμπορική πολιτική, εμείς επενδύυομε σε νέες συνεργασίες» για την τόνωση της ανάπτυξης και του εμπορίου στην Ευρώπη, δήλωσε.

Τι ακολουθεί

Μετά την υπογραφή της συνθήκης στις 12 Ιανουαρίου, εκτός απροόπτου, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την επικύρωσή της τις επόμενες εβδομάδες.

Η ψηφοφορία ενδέχεται να είναι δύσκολη στο κοινοβούλιο, όπου θα παίξουν ρόλο οι εθνικές προτιμήσεις και όχι τόσο η «γραμμή» των ευρω-ομάδων.

Η πίεση από τους αγρότες είναι πολύ ισχυρή, ιδίως στη Γαλλία, αλλά και την Ελλάδα. Η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει να επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι ο αγώνας «δεν έχει τελειώσει», ακόμη και αν η ΕΕ δώσει το πράσινο φως.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Mercosur εδώ.