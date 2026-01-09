rolls-royce:-Γιατί-η-μετοχή-της-σημειώνει-νέο-ιστορικό-υψηλό-κάθε-μέρα-του-2026

Νέα άνοδο σημειώνει η μετοχή της Rolls-Royce την Πέμπτη, διευρύνοντας περαιτέρω το εντυπωσιακό ξεκίνημα που καταγράφει το 2026, αφού κάθε ημέρα συναλλαγών το νέο έτος, έχει σημειώσει νέο ιστορικό υ

Νέα άνοδο σημειώνει η μετοχή της Rolls-Royce την Παρασκευή, διευρύνοντας περαιτέρω το εντυπωσιακό ξεκίνημα που καταγράφει το 2026, αφού κάθε ημέρα συναλλαγών το νέο έτος, έχει σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό.

Συγκεκριμένα, κερδίζει 1% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς η εταιρεία αεροδιαστημικής και άμυνας αποκομίζει οφέλη από πολλές πτυχές, από τις ολοένα και πιο έντονες συζητήσεις για αμυντικό εξοπλισμό, μέχρι ένα ευρύτερο ράλι του FTSE 100.

Φυσικά, το θέμα της άμυνας είναι αυτό που κυριαρχεί στις αγορές και δίνει την μεγαλύτερη ώθηση στη μετοχή, η οποία καταγράφει κέρδος σχεδόν 1.200% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η μετοχή κερδίζει περίπου 10% το 2026, ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται άλλων ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών όπως των Rheinmetall, Leonardo, Saab και BAE Systems, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να έχουν ανασταστώσει τις αγορές και ειδικά τον συγκεκριμένο κλάδο.

Στις αρχές του 2026, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη Βενεζουέλα, συλλαμβάνοντας τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, ενώ οι συνεχείς συζητήσεις για την επιθυμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στις μετοχές του αμυντικού κλάδου.

Ωστόσο, η Rolls-Royce δεν είναι απλώς μια αμυντική εταιρεία. Οι αμυντικές της δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 25% των υποκείμενων εσόδων και σημείωσαν οριακή αύξηση σε ετήσια βάση στα τελευταία αναφερόμενα εξαμηνιαία αποτελέσματα.

Ο τομέας των συστημάτων ενέργειας, ο οποίος κατασκευάζει κινητήρες για πλοία και υποβρύχια, αυξάνεται κατά 85% σε ετήσια βάση.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση της Rolls-Royce με βάση τα έσοδα, η μονάδα αεροδιαστημικής που κατασκευάζει κινητήρες τζετ για εμπορικά αεροσκάφη όπως η Boeing και η Airbus, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη ιστορία ανάκαμψης, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναλυτής της UBS, Ίαν Ντάγκλας Πέναντ, την Παρασκευή, καθώς αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στις 1.625 πένες από 1.350 πένες.

Η αύξηση της τιμής-στόχου οφειλόταν στις αναβαθμισμένες προσδοκίες για αύξηση των πωλήσεων παραγωγής ενέργειας το 2028 σε 26% από 20% για το 2024-2028, δήλωσε ο Πέναντι επικαλούμενος τις αυξανόμενες πωλήσεις κέντρων δεδομένων.

Με τις αναβαθμισμένες προοπτικές πωλήσεων, η κερδοφορία (κέρδη προ φόρων και τόκων, ή EBIT) στον κλάδο της ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 60% έως το 2028, πρόσθεσε.