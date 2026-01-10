Αγαπηδάκη:-Ισχυρή-η-σχέση-εμπιστοσύνης-της-ΝΔ-με-την-κοινωνία

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, με ανάρτησή της, στη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εκφράζει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο και τα αποτελέσματα της παράταξης.

«Συνεχίζουμε μαζί», κατέληξε στην ανάρτησή της.



- sofokleous10.gr

