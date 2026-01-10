Αγρότες:-Τα-τρακτέρ-στην-άκρη,-στο-Μαξίμου-το-τεστ-αξιοπιστίας

Ύστερα από έξι εβδομάδες κινητοποιήσεων, τα τρακτέρ παραμερίζουν παραπλεύρως των οδικών αξόνων και οι αγρότες προετοιμάζονται για την συνάντηση στο Μαξίμου.

Χθες σε ένδειξη καλής θέλησης κάποια από τα μπλόκα όπως στο Μπράλο, στη Χαλκηδόνα, στον Προμαχώνα σταμάτησαν το 48ωρο αποκλεισμό νωρίτερα, ενώ ορισμένα όπως στο Κάστρο Βοιωτίας και στα Νίκαια «διατήρησαν» τη σκληρή γραμμή.

Η συνάντηση της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου λειτουργεί καταλυτικά για το μέλλον όχι μονάχα των κινητοποιήσεων αλλά συνολικά του κλάδου. Ζητούμενο του αγροτικού κόσμου αυτή τη φορά δεν είναι οι εντυπώσεις αλλά οι απαντήσεις. Η συνάντηση για τους αγρότες μεταφράζεται σε «δοκιμή αξιοπιστίας», στο αν δηλαδή ο διάλογος θα έχει περιεχόμενο ή αν θα εξαντληθεί σε επαναλήψεις.

Για την κυβέρνηση, το επικείμενο ραντεβού είναι μια προσπάθεια εκτόνωσης χωρίς άνοιγμα νέου δημοσιονομικού μετώπου, με σαφείς κόκκινες γραμμές που αφορούν σε ανοιχτούς δρόμους, καθολική εκπροσώπηση, συζήτηση εντός του πλαισίου των ήδη ανακοινωμένων μέτρων.

Η επιλογή των μπλόκων να προηγηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια και να συγκροτηθεί επιτροπή με αναλογική εκπροσώπηση όλων των κλάδων δείχνει πραγματική πρόθεση θεσμικής παρουσίας. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της πανελλαδικής των μπλόκων θα επιδιωχθεί μια συντεταγμένη στάση ώστε να καλυφθούν όλα τα αιτήματα και κυρίως να υπάρξει ξεκάθαρη κυβερνητική δέσμευση για χρονοδιαγράμματα και αποσαφήνιση όρων και προθέσεων για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Ιδιαίτερο βάρος στην κτηνοτροφία

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η κτηνοτροφία, όπου η συζήτηση ξεπερνά τις αποζημιώσεις εξαιτίας της απώλειας ζωικού κεφαλαίου ελέω ευλογιάς και «ακουμπά» τον πυρήνα της παραγωγικής συνέχειας.

Το πώς θα ανασυσταθούν τα κοπάδια, με ποιους όρους και σε ποιο χρονοδιάγραμμα, παραμένει αναπάντητο και η αβεβαιότητα μετατρέπει το ζήτημα σε δομικό πρόβλημα καθώς κάθε καθυστέρηση συμπιέζει σημαντικά την αιγοπροβατοτροφία.

Στο παρασκήνιο, και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι η έκβαση της συνάντησης δεν θα κριθεί από τις δηλώσεις αλλά από το αν θα δοθούν μετρήσιμες απαντήσεις. Αν αυτό δεν συμβεί, η αποκλιμάκωση δεν είναι βέβαιη, εξάλλου τα τρακτέρ μπορεί να είναι μένουν προς ώρας παραπλεύρως του δρόμου αλλά όχι εκτός «παιχνιδιού».

Οι δηλώσεις Τσιάρα

Χθες ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας εστιάζοντας στη παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος, παρουσίασε στοιχεία που, όπως υποστήριξε, αποδομούν την εικόνα γενικευμένης αδυναμίας πληρωμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ενταγμένες στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ», οι 155.103 —ποσοστό 87,2%— δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και δικαιούνται τη χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα, το 9,1% (16.215 παροχές) είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ρύθμιση και ένα 3,7% (6.636 παροχές) είναι μη ενεργοί ή σε διαδικασία επανένταξης.

«Όταν ξέρεις ότι το 87,2% των αγροτών δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε καταλαβαίνεις ότι η εικόνα που είχε δημιουργηθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» σημείωσε o Υπουργός, διευκρινίζοντας ότι όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση πληρώνουν υψηλότερη τιμή, χωρίς να χάνουν το ειδικό αγροτικό τιμολόγιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι περαιτέρω μείωση δεν είναι εφικτή λόγω ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, τονίζοντας ωστόσο ότι μόνο η Ελλάδα διαθέτει θεσμοθετημένο αγροτικό τιμολόγιο με κλειδωμένη τιμή διετίας.

Ενόψει της συνάντησης στο Μαξίμου, ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι παραμένουν ανοιχτά θεσμικά ζητήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα καλλιέργειες όπως η μηδική, που επλήγησαν από περιορισμούς λόγω ζωονόσων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση. Όπως σημείωσε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στην τρέχουσα κρίση αλλά οφείλει να ανοίγει το κεφάλαιο της επόμενης ΚΑΠ και της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα.