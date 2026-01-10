Αιματοχυσία-στο-Ιράν:-Γιατρός-κάνει-λόγο-για-217-νεκρούς-από-τα-επεισόδια,-«βρισκόμαστε-σε-πόλεμο»-λέει-η-Τεχεράνη

Μετά τη σημαντική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο Ιράν το τελευταίο διήμερο, το καθεστώς φέρεται να «απαντά» σε πολλές περιοχές με πραγματικά πυρά. Γιατρός στην Τεχεράνη, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό TIME υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι μόνο έξι νοσοκομεία στην ιρανική πρωτεύουσα είχαν καταγράψει τουλάχιστον 217 θανάτους διαδηλωτών, «οι περισσότεροι από σφαίρες». Αν ο συγκεκριμένος αριθμός επιβεβαιωθεί, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια στρατηγική εκτεταμένης καταστολής, που είχε προετοιμαστεί μέσα από το «μπλακ άουτ» σε ίντερνετ και τηλεφωνικές συνδέσεις που επιβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

The actions of the Iranian anti-regime protesters in Iran’s 2nd-largest city Mashhad drive home just how large the protests are. Well over 100 000 protesters were involved in blocking roads in and around the city. pic.twitter.com/d1jPAsqGQI — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Η αναφορά για εκατοντάδες νεκρούς έρχεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα το ιρανικό καθεστώς ότι θα «πληρώσει ακριβά» αν σκοτώσει διαδηλωτές, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους σε αυξανόμενους αριθμούς από τις 28 Δεκεμβρίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, άμεση πρόκληση προς την Ουάσινγκτον, με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από τις σκληρές δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι διαδηλώσεις, που πλέον έχουν επεκταθεί σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας, ξεκίνησαν ως αντίδραση στην οικονομία που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με αιτήματα που φτάνουν έως την ανατροπή του αυταρχικού ισλαμικού καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν από το 1979, σε έναν πληθυσμό περίπου 92 εκατομμυρίων.

Παρότι οι συγκεντρώσεις έχουν περιγραφεί ως σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, με συνθήματα όπως «Ελευθερία» και «Θάνατος στον Δικτάτορα», έχουν αναφερθεί και περιστατικά βανδαλισμών σε κυβερνητικά κτίρια.

BREAKING: A Tehran doctor told TIME that at least 217 protesters have been recorded dead across six hospitals in the city, most killed by live ammunition, as Islamic security forces opened fire on anti-regime protesters. pic.twitter.com/F9luXtE8gu — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Ο γιατρός που επικαλείται το TIME ανέφερε ότι οι αρχές αφαίρεσαν σορούς από το νοσοκομείο την Παρασκευή. Όπως είπε, οι περισσότεροι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα, περιέγραψε περιστατικό έξω από αστυνομικό τμήμα στα βόρεια της Τεχεράνης, όπου κατά τη μαρτυρία του δυνάμεις ασφαλείας «έριξαν με πολυβόλο» προς το πλήθος, με διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί «επί τόπου». Ακτιβιστές ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο συμβάν πυροβολήθηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάντως, την Παρασκευή έδιναν σαφώς χαμηλότερους αριθμούς νεκρών σε σχέση με την εκτίμηση του γιατρού, με την απόκλιση να αποδίδεται σε διαφορετικά κριτήρια καταγραφής. Η οργάνωση Human Rights Activist News Agency με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία καταμετρά μόνο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, ανέφερε περίπου 63 θανάτους.

Την ίδια ώρα, η ιρανική ηγεσία και η δικαιοσύνη έστειλαν εχθές αυστηρά μηνύματα προς τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις. Ο ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ομιλία που μεταδόθηκε την Παρασκευή, δήλωσε ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον Τραμπ. Παράλληλα, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι διαδηλωτές μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμη και τη θανατική ποινή. Σε κρατική τηλεοπτική μετάδοση, αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης απηύθυνε προειδοποίηση προς τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις κινητοποιήσεις, λέγοντας: «Αν… σας χτυπήσει μια σφαίρα, μην παραπονιέστε».

O Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε εξάλλου ότι η χώρα βρίσκεται στη μέση ενός πολέμου. Σύμφωνα με τον ίδιο «οι ταραξίες αποτελούν μια αστική, ημιτρομοκρατική ομάδα» και «το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από τη σημερινή κατάσταση».

Οι αναρτήσεις που άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, σε συνδυασμό με τις ωμές απειλές του καθεστώτος, ενίσχυσαν την εικόνα ότι έχουν δοθεί σαφείς εντολές καταστολής. «Νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, από τη στιγμή που οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί και σε περιοχές της μεσαίας τάξης, το καθεστώς δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ωμή βία», δήλωσε στο βρετανικό μέσο ο Χοσεΐν Χαφεζιάν, Ιρανός πολιτικός επιστήμονας με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ. Όπως σημείωσε, «αυτή τη στιγμή θεωρούν αυτό που γίνεται υπαρξιακή απειλή», προβλέποντας ότι «από εδώ και πέρα οι απώλειες θα αυξηθούν ραγδαία».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χαφεζιάν πρόσθεσε –σε μια δήλωση που αποτυπώνει το επίπεδο της έντασης– ότι «αν ο Τραμπ χτυπήσει μερικούς στρατώνες της αστυνομίας αντιμετώπισης ταραχών, μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «στηρίζει τον γενναίο λαό του Ιράν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε σήμερα την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον λαό του Ιράν, όπου συνεχίζονται εδώ και 14 ημέρες οι διαδηλώσεις, ενώ έχει διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Πέμπτη. «Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», έγραψε ο Ρούμπιο στο Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προειδοποίησε ξανά χθες Παρασκευή τις αρχές του Ιράν: «Καλό θα ήταν να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς». «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, εξηγώντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Στο μεταξύ οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.