ΗΠΑ:-Ο-πρόεδρος-Τραμπ-ζητά-ανώτατο-όριο-επιτοκίων-πιστωτικών-καρτών-στο-10%-για-ένα-έτος

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ζητά ένα ετήσιο ανώτατο όριο στα επιτόκια πιστωτικών καρτών στο 10% από τις 20 Ιανουαρίου, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιό του ή πώς σχεδιάζει να υποχρεώσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν.

Ο Τραμπ έδωσε επίσης την υπόσχεση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2024, την οποία κέρδισε, αλλά οι αναλυτές την απέρριψαν τότε, λέγοντας ότι ένα τέτοιο βήμα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Νομοθέτες τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχουν εκφράσει ανησυχίες για τα υψηλά επιτόκια και έχουν ζητήσει να αντιμετωπιστούν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν επί του παρόντος οριακή πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουν καταβληθεί ορισμένες νομοθετικές προσπάθειες στο Κογκρέσο για την προώθηση μιας τέτοιας πρότασης, αλλά δεν έχουν ακόμη γίνει νόμος και στην ανάρτησή του ο Τραμπ δεν προσέφερε ρητή υποστήριξη σε κανένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Οι νομοθέτες της αντιπολίτευσης έχουν επικρίνει τον Τραμπ, έναν Ρεπουμπλικάνο, επειδή δεν τήρησε την προεκλογική του δέσμευση.

«Από τις 20 Ιανουαρίου 2026, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώ ένα ετήσιο ανώτατο όριο στα επιτόκια πιστωτικών καρτών στο 10%», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν θα αφήσουμε πλέον το αμερικανικό κοινό να «εξαπατάται» από εταιρείες πιστωτικών καρτών», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας, δήλωσε ότι η έκκληση του Τραμπ ήταν άνευ νοήματος χωρίς να ψηφιστεί νομοσχέδιο από το Κογκρέσο.

«Το να παρακαλάμε τις εταιρείες πιστωτικών καρτών να συμπεριφέρονται καλά είναι αστείο. Είπα πριν από ένα χρόνο, αν ο Τραμπ ήταν σοβαρός, θα εργαζόμουν για να ψηφίσω ένα νομοσχέδιο για τον περιορισμό των επιτοκίων», είπε η Γουόρεν, ενώ επέκρινε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαλύσει το Γραφείο Χρηματοοικονομικής Προστασίας Καταναλωτών των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των λεπτομερειών της τηλεφωνικής συνομιλίας από τον Τραμπ, αλλά ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να διευκρινίσει ότι ο πρόεδρος θέτει ανώτατο όριο στα επιτόκια.

Ορισμένες μεγάλες τράπεζες και εκδότες πιστωτικών καρτών των ΗΠΑ, όπως η American Express, η Capital One Financial Corp, η JPMorgan, η Citigroup και η Bank of America, δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ορισμένες ομάδες υπεράσπισης των τραπεζών ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι ένα ανώτατο όριο επιτοκίων 10% θα «μειώσει τη διαθεσιμότητα πιστώσεων» και «θα οδηγήσει τους καταναλωτές μόνο σε λιγότερο ρυθμιζόμενες, πιο δαπανηρές εναλλακτικές λύσεις».

Η δήλωση προήλθε από την Ένωση Τραπεζιτών Καταναλωτών, το Ινστιτούτο Τραπεζικής Πολιτικής, την Αμερικανική Ένωση Τραπεζιτών, το Φόρουμ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και τους Ανεξάρτητους Κοινοτικούς Τραπεζίτες της Αμερικής.

Τα επιτόκια αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι εκδότες, δήλωσε ο Μπράιαν Γιάκομπσεν, επικεφαλής οικονομικής στρατηγικής στην Annex Wealth Management, σημειώνοντας ότι οι πιστωτικές κάρτες είναι «μη εξασφαλισμένα δάνεια».

«Όταν οι εταιρείες δεν μπορούν να τιμολογήσουν σωστά τον κίνδυνο, απλώς θα μειώσουν τις πιστωτικές γραμμές ή θα διακόψουν εντελώς την πρόσβαση σε πίστωση», έγραψε ο Γιάκομπσεν σε ένα -. «Οι εταιρείες που αγοράζουν τώρα και πληρώνουν αργότερα και οι δανειστές payday μπορεί να λατρέψουν αυτή την πρόταση» για τον περιορισμό των επιτοκίων.

Ανησυχίες στο Κογκρέσο

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, σφοδρός επικριτής του Τραμπ, και ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ, ο οποίος ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ, έχουν προηγουμένως εισαγάγει διακομματική νομοθεσία με στόχο τον περιορισμό των επιτοκίων πιστωτικών καρτών στο 10% για πέντε χρόνια. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει ρητή εντολή στις εταιρείες πιστωτικών καρτών να περιορίσουν τα επιτόκια στο πλαίσιο μιας ευρύτερης νομοθεσίας για την ανακούφιση των καταναλωτών.

Η Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Παυλίνα Λούνα έχουν επίσης εισαγάγει νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον περιορισμό των επιτοκίων πιστωτικών καρτών στο 10%, αντανακλώντας το ενδιαφέρον όλων για την αντιμετώπιση των υψηλών επιτοκίων.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων Μπιλ Άκμαν, ο οποίος υποστήριξε τον Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, δήλωσε στην εκπομπή του X ότι το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ ήταν «λάθος».

Πέρυσι, η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην κατάργηση ενός κανόνα περί τελών καθυστέρησης πιστωτικών καρτών από την εποχή του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει από ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο να απορρίψει έναν κανονισμό που περιόριζε τα τέλη καθυστέρησης πιστωτικών καρτών στα 8 δολάρια, λέγοντας ότι συμφωνούσε με επιχειρηματικούς και τραπεζικούς ομίλους που ισχυρίζονταν ότι ο κανόνας ήταν παράνομος. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στη συνέχεια απέρριψε τον κανόνα.

- Reuters