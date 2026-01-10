ΗΠΑ:-Ο-Τραμπ-υπέγραψε-διάταγμα-για-την-προστασία-των-εσόδων-από-το-πετρέλαιο-της-Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που τηρείται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», δήλωσε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ενημερωτικό δελτίο.

- Reuters