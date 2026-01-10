Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, January 10
    ΗΠΑ:-Ο-Τραμπ-υπέγραψε-διάταγμα-για-την-προστασία-των-εσόδων-από-το-πετρέλαιο-της-Βενεζουέλας
    ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

    ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

    Ευρώπη 1 Min Read

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας που τηρείται σε λογαριασμούς του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», δήλωσε ο Λευκός Οίκος το Σάββατο.

    «Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ενημερωτικό δελτίο.

    - Reuters

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com