Η νέα παγκόσμια φούσκα δεν είναι στις μετοχές – είναι στο κρατικό χρέος

Την ώρα που οι χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν ιστορικά υψηλά και η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τις μετοχές τεχνολογίας και το επόμενο επενδυτικό «big thing», η πραγματική βόμβα της παγκόσμιας οικονομίας βρίσκεται αλλού. Δεν είναι στις μετοχές, ούτε στα crypto, ούτε καν στην αγορά ακινήτων. Βρίσκεται στο κρατικό χρέος.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο. Κι όμως, δεν υπάρχει πανικός. Δεν υπάρχουν sell-offs στα ομόλογα αντίστοιχα του 2010–2012. Δεν υπάρχουν δραματικές κρίσεις χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Το ερώτημα είναι απλό αλλά επικίνδυνο: γιατί; Και κυρίως: μέχρι πότε;

Το μέγεθος του προβλήματος σε αριθμούς

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 100 τρισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από 95 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος:

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινούνταν κοντά στο 60 % του ΑΕΠ.



Μετά την κρίση του 2008, εκτοξεύθηκε προς το 80 %.



Μετά την πανδημία, μπήκε σε τροχιά που δεν έχει προηγούμενο σε καιρό ειρήνης.



Οι μεγάλες οικονομίες είναι αυτές που οδηγούν την έκρηξη:

ΗΠΑ : Δημόσιο χρέος πάνω από 34 τρισ. δολάρια , περίπου 120 % του ΑΕΠ .



: Δημόσιο χρέος πάνω από , περίπου . Ιαπωνία : Χρέος άνω του 250 % του ΑΕΠ , το υψηλότερο στον κόσμο.



: Χρέος άνω του , το υψηλότερο στον κόσμο. Ιταλία : Περίπου 140 % του ΑΕΠ , με χαμηλή ανάπτυξη.



: Περίπου , με χαμηλή ανάπτυξη. Γαλλία : Πάνω από 110 % του ΑΕΠ , με διαρκή δημοσιονομικά ελλείμματα.



: Πάνω από , με διαρκή δημοσιονομικά ελλείμματα. Κίνα: Το επίσημο κρατικό χρέος είναι χαμηλότερο, αλλά αν συνυπολογιστούν οι τοπικές κυβερνήσεις και οι κρατικές επιχειρήσεις, το συνολικό βάρος γίνεται εκρηκτικό.



Αυτό δεν είναι απλώς «υψηλό χρέος». Είναι δομική εξάρτηση των κρατών από συνεχή δανεισμό.

Γιατί αυτή η φούσκα δεν έχει σκάσει

Το προφανές ερώτημα είναι γιατί, με τέτοια νούμερα, δεν έχουμε ήδη κρίση. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι:

1. Οι κεντρικές τράπεζες αγόρασαν χρόνο

Για περισσότερο από μια δεκαετία, τα κράτη δανείζονταν με μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια. Αυτό επέτρεψε σε κυβερνήσεις να αυξάνουν το χρέος χωρίς άμεσο κόστος εξυπηρέτησης. Ακόμα και σήμερα, μεγάλο μέρος του χρέους έχει «κλειδωμένα» χαμηλά επιτόκια από το παρελθόν.

2. Το χρέος είναι εσωτερικό

Στις μεγάλες οικονομίες, μεγάλο μέρος του κρατικού χρέους κατέχεται από εγχώριους θεσμούς:

ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, συνταξιοδοτικά funds, ακόμα και τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες. Αυτό μειώνει τον άμεσο κίνδυνο φυγής κεφαλαίων.

3. Δεν υπάρχει εναλλακτική

Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών παραμένουν το «τελευταίο καταφύγιο», ακόμη κι αν είναι υπερχρεωμένες.

4. Η ανάπτυξη, έστω και χαμηλή, καλύπτει το πρόβλημα

Όσο το ΑΕΠ αυξάνεται έστω και με 1–2 %, το πρόβλημα μετατίθεται στο μέλλον. Δεν λύνεται, απλώς καθυστερεί.

Το σημείο καμπής: τα επιτόκια

Η πραγματική αλλαγή ήρθε όταν τα επιτόκια ανέβηκαν. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα να γίνεται ορατό.

Για παράδειγμα:

Οι ΗΠΑ πληρώνουν πλέον πάνω από 1 τρισ. δολάρια ετησίως μόνο σε τόκους .



πληρώνουν πλέον πάνω από . Η Ιταλία βλέπει το κόστος εξυπηρέτησης να απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της.



Η Γαλλία δανείζεται ακριβότερα, χωρίς να έχει μειώσει τα ελλείμματά της.



Αν τα επιτόκια παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα για χρόνια, τότε το χρέος παύει να είναι διαχειρίσιμο πολιτικά, ακόμα κι αν είναι λογιστικά βιώσιμο.

Οι χώρες–κλειδιά της παγκόσμιας κρίσης χρέους: διαφορετικά μεγέθη, κοινός κίνδυνος

Η παγκόσμια έκρηξη του κρατικού χρέους δεν είναι ομοιόμορφη. Κάθε μεγάλη οικονομία κουβαλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές αδυναμίες και διαφορετικούς μηχανισμούς άμυνας. Αυτό που τις ενώνει είναι ότι όλες στηρίζονται πλέον στην παραδοχή πως «το σύστημα θα αντέξει». Η ιστορία δείχνει ότι αυτή η παραδοχή σπάνια επιβεβαιώνεται μακροπρόθεσμα.

Ηνωμένες Πολιτείες: το προνόμιο του δολαρίου και το όριο της ανοχής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αντίφαση της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα σε απόλυτα μεγέθη, αλλά ταυτόχρονα η λιγότερο αμφισβητούμενη από τις αγορές.

Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπερνά τα 34 τρισ. δολάρια, με λόγο χρέους προς ΑΕΠ κοντά στο 120%. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, όμως, δεν είναι το ύψος του χρέους, αλλά η ταχύτητα αύξησης. Τα τελευταία χρόνια, το ομοσπονδιακό έλλειμμα κινείται σταθερά πάνω από το 5–6% του ΑΕΠ, ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ανάπτυξης.

Το 2024–2025 οι ΗΠΑ μπήκαν σε μια νέα, επικίνδυνη φάση:

το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από τον αμυντικό προϋπολογισμό και συγκρίσιμο με τις δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση.

Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο:

περισσότερα επιτόκια →



περισσότερα έξοδα τόκων →



μεγαλύτερα ελλείμματα →



νέα έκδοση χρέους με ακόμη υψηλότερο κόστος.



Η βασική ασπίδα των ΗΠΑ είναι το δολάριο. Όσο το αμερικανικό νόμισμα παραμένει παγκόσμιο αποθεματικό, οι αγορές απορροφούν το χρέος. Όμως αυτή η ασπίδα δεν είναι άπειρη. Η σταδιακή αποδολαριοποίηση σε διμερείς συναλλαγές και η πολιτική πόλωση στο εσωτερικό υπονομεύουν τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη.

Το αμερικανικό πρόβλημα δεν είναι άμεσο. Είναι πολιτικό και διαρθρωτικό. Και όσο καθυστερεί η αντιμετώπισή του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η προσαρμογή.

Ιαπωνία: το χρέος που «δεν σκοτώνει» – μέχρι να το κάνει

Η Ιαπωνία αποτελεί τη μοναδική μεγάλη οικονομία με χρέος πάνω από 250% του ΑΕΠ χωρίς να έχει βιώσει κρίση χρέους. Αυτό οφείλεται σε τρεις ιδιαιτερότητες:

Το χρέος είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εσωτερικό.

Η κεντρική τράπεζα κατέχει τεράστιο ποσοστό των κρατικών ομολόγων.

Οι Ιάπωνες αποταμιευτές στηρίζουν το σύστημα εδώ και δεκαετίες.



Ωστόσο, αυτό το μοντέλο έχει αρχίσει να τρίζει. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει:

ταχύτατη γήρανση πληθυσμού ,



, συρρίκνωση εργατικού δυναμικού,



χρόνια χαμηλή παραγωγικότητα,



αδύναμη εσωτερική ζήτηση.



Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η χώρα είδε πληθωρισμό και ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια. Αν η Ιαπωνία αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πολιτική υπερ-χαμηλών επιτοκίων, το κόστος εξυπηρέτησης θα γίνει δυσβάστακτο.

Το ιαπωνικό μοντέλο δείχνει ανθεκτικό, αλλά βασίζεται σε λεπτές ισορροπίες. Αν αυτές διαταραχθούν, η προσαρμογή θα είναι απότομη και παγκόσμιας εμβέλειας.

Ιταλία: το χρέος ως πολιτική βόμβα

Η Ιταλία είναι το πιο επικίνδυνο παράδειγμα στην Ευρώπη. Όχι επειδή έχει το υψηλότερο χρέος, αλλά επειδή συνδυάζει υψηλό χρέος με χαμηλή ανάπτυξη.

Με λόγο χρέους προς ΑΕΠ κοντά στο 140%, η Ιταλία είναι εγκλωβισμένη σε μια οικονομία που αναπτύσσεται μόλις με 0,5–1% ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μικρές αυξήσεις επιτοκίων μεταφράζονται σε τεράστιο δημοσιονομικό βάρος.

Το ιταλικό κράτος δαπανά ολοένα μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του σε τόκους, περιορίζοντας:

δημόσιες επενδύσεις,



κοινωνικές δαπάνες,



αναπτυξιακά προγράμματα.



Η Ιταλία δεν κινδυνεύει από αδυναμία πληρωμών αύριο. Κινδυνεύει από πολιτική αποσταθεροποίηση. Κάθε περίοδος δημοσιονομικής πίεσης τροφοδοτεί ευρωσκεπτικισμό, κοινωνική ένταση και αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής πειθαρχίας.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ΕΚΤ δεν μπορεί πια να λειτουργεί ως απεριόριστος αγοραστής ομολόγων, η Ιταλία παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της ευρωζώνης.

Γαλλία: το πρόβλημα που όλοι υποτιμούν

Η Γαλλία θεωρείται «ασφαλής» οικονομία. Στην πραγματικότητα, αποτελεί έναν από τους πιο υποτιμημένους κινδύνους του ευρωπαϊκού συστήματος.

Το γαλλικό δημόσιο χρέος ξεπερνά το 110% του ΑΕΠ, ενώ τα ελλείμματα παραμένουν υψηλά ακόμη και σε περίοδο ανάπτυξης. Το κράτος έχει τεράστιο ρόλο στην οικονομία, με μεγάλες κοινωνικές δαπάνες και περιορισμένο περιθώριο περικοπών.

Σε αντίθεση με την Ιταλία, η Γαλλία έχει:

καλύτερη παραγωγική βάση,



ισχυρή βιομηχανία,



μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στην ΕΕ.



Όμως έχει και σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής συνοχής. Κάθε απόπειρα δημοσιονομικής προσαρμογής προκαλεί μαζικές αντιδράσεις. Αυτό περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα ελέγχου του χρέους.

Η Γαλλία δεν θα είναι η πρώτη χώρα που θα πιεστεί. Αλλά αν πιεστεί, οι συνέπειες θα είναι συστημικές για όλη την Ευρώπη.

Κίνα: το κρυφό χρέος και ο κίνδυνος επιβράδυνσης

Η Κίνα παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Το επίσημο κρατικό χρέος της φαίνεται σχετικά χαμηλό. Όμως η πραγματική εικόνα αλλάζει δραματικά αν συνυπολογιστούν:

το χρέος τοπικών κυβερνήσεων,



οι κρατικές επιχειρήσεις,



οι σκιώδεις χρηματοδοτήσεις.



Σε συνδυασμό με την κρίση στον τομέα ακινήτων και τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης, η Κίνα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο παρατεταμένης επιβράδυνσης.

Το Πεκίνο έχει εργαλεία να ελέγξει την κατάσταση, αλλά κάθε παρέμβαση αυξάνει το συνολικό χρέος. Το κινεζικό πρόβλημα δεν είναι χρηματοπιστωτικό με τη δυτική έννοια. Είναι αναπτυξιακό.

Αναδυόμενες οικονομίες: το πρώτο ντόμινο

Οι αναδυόμενες αγορές είναι συνήθως οι πρώτες που «σπάνε» σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Χώρες με:

δανεισμό σε δολάρια,



αδύναμα νομίσματα,



πολιτική αστάθεια,

βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο.



Εκεί, μια κρίση χρέους μπορεί να έρθει γρήγορα, βίαια και χωρίς προειδοποίηση, λειτουργώντας ως προπομπός για μεγαλύτερες αναταράξεις.

Γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται εύκολα

Η μείωση του κρατικού χρέους απαιτεί έναν από τους εξής τέσσερις δρόμους:

Ισχυρή ανάπτυξη – σπάνια και δύσκολη.

Πληθωρισμό – πολιτικά επικίνδυνο.

Δημοσιονομική λιτότητα – κοινωνικά εκρηκτική.

Αναδιάρθρωση ή «σιωπηρή» υποτίμηση – τραυματική για τις αγορές.



Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να ακολουθήσει πραγματικά κανέναν από αυτούς τους δρόμους. Έτσι, επιλέγεται ο πέμπτος: μετάθεση του προβλήματος.

Η Ελλάδα μέσα σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση από το παρελθόν, αλλά όχι εκτός κινδύνου.

Το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό ως ποσοστό του ΑΕΠ.



Όμως έχει μακρά διάρκεια , σταθερά επιτόκια και θεσμικούς πιστωτές .



, και . Το κόστος εξυπηρέτησης είναι χαμηλότερο από πολλές χώρες με μικρότερο χρέος.



Αυτό δίνει χρόνο. Όχι ασυλία.

Αν η Ελλάδα δεν αυξήσει την παραγωγικότητα και την εξαγωγική της βάση, το πλεονέκτημα αυτό θα διαβρωθεί.

Οι αγορές αγνοούν – προς το παρόν

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η απάθεια των αγορών. Τα κρατικά ομόλογα αποτιμώνται σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει – σημαίνει ότι δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή του σοκ.

Οι φούσκες δεν σπάνε όταν όλοι τις φοβούνται. Σπάνε όταν όλοι πιστεύουν ότι «αυτή τη φορά είναι διαφορετικά».

Συμπέρασμα

Η νέα παγκόσμια φούσκα δεν είναι θεαματική. Δεν κάνει θόρυβο. Δεν εμφανίζεται σε χρηματιστηριακούς δείκτες. Είναι αργή, βαριά και πολιτικά φορτισμένη.

Το κρατικό χρέος έχει μετατραπεί σε σιωπηλό συστημικό κίνδυνο. Όσο τα επιτόκια παραμένουν υψηλά και η ανάπτυξη χαμηλή, το πρόβλημα θα διογκώνεται.Η κρίση δεν είναι θέμα «αν», αλλά πότε και πώς. Και όταν έρθει, δεν θα ξεκινήσει από τις μετοχές. Θα ξεκινήσει από τους προϋπολογισμούς.