Κίνα:-Ξεκινά-αυστηρότερη-εποπτεία-της-συλλογής-προσωπικών-δεδομένων-στο-διαδίκτυο

Η Κίνα έχει εκδώσει σχέδιο κανονισμών για τη διακυβέρνηση της συλλογής προσωπικών πληροφοριών από το διαδίκτυο και της χρήσης τους από αιτούντες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προστατεύσει τα δικαιώματα των χρηστών και να προωθήσει τη διαφάνεια.

Σύμφωνα με το -, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (Cyberspace Administration of China) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι εφαρμογές πρέπει να γνωστοποιούν με σαφήνεια τους κανόνες συλλογής δεδομένων, να λαμβάνουν ενήμερη συγκατάθεση και να περιορίζουν τη χρήση των δεδομένων σε απολύτως απαραίτητους σκοπούς. Οι προτάσεις τίθενται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φορείς εκμετάλλευσης εφαρμογών φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την εποπτεία των κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK). Βασικές απαιτήσεις των προτεινόμενων κανονισμών περιλαμβάνουν λεπτομερείς ρυθμίσεις αδειών, απαγορεύσεις υπερβολικής ή μη εξουσιοδοτημένης συλλογής δεδομένων, καθώς και αυστηρή προστασία για ανηλίκους και βιομετρικά δεδομένα. Οι πλατφόρμες και οι κατασκευαστές συσκευών πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση μέσω ελέγχων και προειδοποιήσεων κινδύνου, ανέφερε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις άδειες της κάμερας και του μικροφώνου μόνο όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν ενεργά σχετικές λειτουργίες, όπως η λήψη φωτογραφιών ή η πραγματοποίηση βίντεο ή ηχητικών εγγραφών, και να διακόπτουν την πρόσβαση μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι λειτουργίες.

Η Κίνα εισάγει αυτούς τους κανόνες εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητας και καταγγελιών για κατάχρηση δεδομένων. Πέρυσι επέβαλε διοικητικά πρόστιμα στο brand Dior του ομίλου LVMH στη Σαγκάη για παραβίαση των κανόνων προστασίας δεδομένων.