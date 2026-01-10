Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ: «Συνεχίζουμε με πάθος και αποφασιστικότητα» – Βίντεο ΑΙ με τα ορόσημα της θητείας του

«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα», τονίζει.

Ο κ. Μητσοτάκης δημοσίευσε και ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνολογία ΑΙ, στο οποίο κάνει μια αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 χρόνων που ηγείται της Νέας Δημοκρατίας.

Σημειώνεται πως σήμερα, Σάββατο, στις 11:30, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο Μοσχάτο.

sofokleous10.gr

