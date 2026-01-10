Νέα-νύχτα-διαδηλώσεων-στο-Ιράν:-Πάνω-από-50-νεκροί-σε-13-μέρες,-φωτιές-ακόμα-και-σε-τζαμιά,-ο-Χαμενεΐ-απειλεί-και-ο-εξόριστος-Παχλαβί-εκλιπαρεί-τον-Τραμπ-να-παρέμβει

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, καθώς οι διαδηλωτές δεν υποχωρούν και το καθεστώς προσπαθεί απεγνωσμένα να πνίξει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο αίμα -παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν το κάνει, οι ΗΠΑ θα επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη.

Πλέον, και καθώς πολλές πόλεις ζουν άλλη μια νύχτα (σ.σ. την 13η) μαζικών διαδηλώσεων, με κυβερνητικά κτίρια να παραδίδονται και πάλι στις φλόγες, ενώ καίγονται ακόμη και τζαμιά, περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα μία μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Le Figaro, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε αίτηση στη γαλλική κυβέρνηση να του χορηγήσει βίζα. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές στο Διαδίκτυο ότι το προσωπικό αεροσκάφος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από το αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης, καθώς το επίλεκτο σώμα Αμίρ Βαλί των Φρουρών της Επανάστασης ανέλαβε να τον μεταφέρει σε ασφαλή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί και είναι αντικρουόμενες, με κάποια σενάρια να θέλουν τον Χαμενεΐ να μεταφέρεται σε ερημική τοποθεσία και άλλα να τον θέλουν να αναζητά καταφύγιο στη Ρωσία. Κανένα ωστόσο μεγάλο ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

The entire local government municipality building in the Northern Iranian city of Karaj is currently engulfed in flames, as anti-government protests appear to be on the verge of overflowing in Iran. pic.twitter.com/6tuFMFWj8e — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

📍Mashhad, Irán. Las mujeres están haciendo historia. Difundirlo es la única manera de ayudarlas.

El silencio las condena a muerte.

¡Vamos, Irán! 🇮🇷💪 pic.twitter.com/iHOJ3xsp64 — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) January 8, 2026

Massive crowds of anti-government protestors tonight in the Northeastern Iranian city of Mashhad, likely tens of thousands from a city with a population of roughly 3,400,000. pic.twitter.com/uTsxMEPccE — OSINTdefender (@sentdefender) January 9, 2026

Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, η «διακοπή του Ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Protests sparked by Iran’s ailing economy quickly turned against the government. At least 36 people have been killed, according to the Human Rights Activists News Agency, and over 1,200 have been arrested. pic.twitter.com/coLOjJphuM — DW News (@dwnews) January 8, 2026

«Επείγουσα» έκκληση του γιου του πρώην σάχη στον Τραμπ να παρέμβει

Την ίδια ώρα, ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και πρόσωπο της εξόριστης αντιπολίτευσης ζήτησε σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου ένα κίνημα αμφισβήτησης κατά των κυβερνώντων διευρύνεται.

«Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», γράφει ο Ρεζά Παχλαβί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον ιρανικό λαό».

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Ο Ρεζά Παχλαβί, που διαμένει κοντά στην Ουάσινγκτον, δεν διευκρίνισε τι είδους παρέμβαση αναμένει εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου, όμως δικαιολόγησε το αίτημά του από την απόφαση των ιρανικών αρχών να διακόψουν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα και την καταστολή τους σε βάρος των διαδηλωτών.

«Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», παρατήρησε ο ίδιος.

09.01.2026 A video released by Baluch activists shows a group of women in Zahedan holding a street protest on Friday, chanting slogans including “Death to Khamenei” and “From Zahedan to Tehran, my life for Iran.”#Iran #DigitalBlackoutIran pic.twitter.com/m0DZWdl2j9 — Ali Naseri (@alireigns1011) January 9, 2026

At least 29 protesters have been killed and more than 1,200 people have been detained in nine days of anti-government protests in Iran, according to data published by the U.S.-based Human Rights Activists News Agency. Read more: https://t.co/JAiTL4UCy6 pic.twitter.com/5sD8ZcHBqK — ABC News (@ABC) January 6, 2026

«Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μία ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα

“Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα”, δήλωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας διακοπή του ίντερνετ σε όλη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές.

“Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά”, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

“Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε”, συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: “Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και χθες να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, εάν οι Αρχές αντιδράσουν σκοτώνοντας διαδηλωτές.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ενός κινήματος που αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, το κύμα αμφισβήτησης κερδίζει έδαφος και συνιστά μια σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία, που κυβερνά από το 1979.

Despite the violence committed by the Iranian regime and the internet outage across the country the people in Iran are unfazed and continue to fight. Tehran tonight. pic.twitter.com/QyfFvGhclU — (((Tendar))) (@Tendar) January 9, 2026

Ιράν: Ο Χαμενεΐ απειλεί με καταστολή των διαδηλώσεων

Μέσα σε κλίμα γενικευμένης αναταραχής, που διαρκεί από τις 28 Δεκεμβρίου, ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε σημερινή του ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά από τα κρατικά μέσα της χώρας, κάλεσε τους πολίτες του Ιράν να επιδείξουν εθνική ενότητα, κατηγορώντας παράλληλα μερίδα διαδηλωτών ως εκτελεστικά όργανα ξένων κέντρων που προέρχονται «κατ’ αρχήν από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Χαρακτηρίζοντας ως ‘τρομοκρατικές πράξεις’ τις φθορές που προκλήθηκαν σε δημόσια κτήρια κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων, που συνεχίζονται για 13η συνεχή μέρα, τόνισε ότι οι αρχές ασφαλείας θα επιβάλουν την τάξη στη χώρα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Ανώτατου Δικαστηρίου Γκολαμχοσέιν Μοχσένι-Ετζέι, υποσχέθηκε παράλληλα ότι η τιμωρία των διαδηλωτών «θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια».

Στο μεταξύ, δεκάδες βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις χθεσινές διαμαρτυρίες, που εξαπλώθηκαν στο σύνολο των επαρχιών του Ιράν, καταγράφοντας εικόνες χάους, με δημόσια κτήρια να καίγονται και με κρατικά σύμβολα σε κεντρικές πλατείες να αποκαθηλώνονται, μεταξύ των οποίων αγάλματα του Χαμενεΐ και του Κασέμ Σουλεϊμανί.