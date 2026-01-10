Σούπερ-μάρκετ:-Ένας-γάμος,-ένα-διαζύγιο-και-συνέχεια-συγκέντρωσης-στον-κλάδο

Εντείνεται και τη νέα χρονιά η κινητικότητα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στη σκιά των πιέσεων που δημιουργούν τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Πού αναζητούν εξαγορές οι βασικοί παίκτες του κλάδου. Τι προβλέπουν για το άμεσο μέλλον στελέχη του χώρου.

Νέο κύμα εξαγορών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων προβλέπουν τα στελέχη των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε περίοδο έντονου μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια.

Η συγκέντρωση που έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει, αναμένεται να συνεχιστεί, με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς να επισημαίνουν πως μόνο μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις μπορούν να επιτευχθούν οι αναγκαίες συνέργειες και συνεργασίες που θα κρίνουν όχι μόνο την ισχυροποίηση του κλάδου, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις την επιβίωση αρκετών επιχειρήσεών του.

Και αυτό γιατί η μεγάλη πίεση που ασκείται από το εκρηκτικό «κοκτέιλ» των λειτουργικών εξόδων, καθιστά αβέβαιο το μέλλον των λιανεμπορικών ομίλων και κυρίως σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα για τους τους μικρότερους «παίκτες» του χώρου. «Τα λειτουργικά έξοδα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενέργεια, ενοίκια, μεταφορικά, όλα έχουν αυξηθεί», σχολίαζε τον περασμένο Νοέμβριο o brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας.

«Ο κλάδος δέχεται πίεση. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανακοινώνονται εξαγορές. Το ίδιο θα γίνει και το 2026, θα δούμε περισσότερες εξαγορές», δήλωνε από την πλευρά του ο επικεφαλής της αλυσίδας Δ. Μασούτης και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης, εξηγώντας πως το εν λόγω φαινόμενο πρέπει να απασχολήσει τόσο την αγορά, όσο και την κυβέρνηση καθώς «επιβεβαιώνει την πίεση που βιώνει ο κλάδος».

«Αν κοιτάξουμε την Ευρώπη, συνήθως η αγορά έχει 4-8 αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανά χώρα. Θεωρώ ότι αυτό αποδίδει, είναι ένα αποτελεσματικό μοντέλο, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το μοντέλο, όπου τώρα διαθέτει άνω των 40 αλυσίδων», σχολίαζε με τη σειρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης. «4-6 αλυσίδες στην Ελλάδα είναι ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό μοντέλο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας», εξηγούσε, τονίζοντας μάλιστα πως σε ένα τέτοιο μοντέλο, το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, είναι δεδομένο ότι οι μικροί του κλάδου πιέζονται και ο αριθμός τους, μοιραία, θα μειωθεί, ωστόσο δεν θα μηδενιστεί.

Ο «γάμος» Μασούτης – Κρητικός

Μόλις πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι έπεσαν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη βορειοελλαδίτικη Διαμαντής Μασούτης, οριστικοποιώντας το mega deal που αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, επισφραγίζοντας στην αυγή του 2026 τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων που διήρκησαν αρκετούς μήνες.

Το επόμενο βήμα προβλέπει την υποβολή της συμφωνίας για έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τις δύο εταιρείες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους «για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα».

Το mega deal Μασούτης – Κρητικός αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς οδηγεί σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις θέση στην τριάδα των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα» στον κλάδο, με τη νέα οντότητα να «κοιτάζει» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα. Το νέο δε σχήμα που θα προκύψει θα έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων και δη περί τα 1.200.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους. Η Δ. Μασούτης μετρά πλέον 50 χρόνια πορείας στην ελληνική αγορά, το δίκτυό της προσεγγίζει τα 400 καταστήματα, με περισσότερα από 55 να βρίσκονται στην Αττική, ενώ συνολικά απασχολεί 10.000 εργαζόμενους.

Το «διαζύγιο» AVE – Bazaar

Και μπορεί η επισφράγιση του «γάμου» των αλυσίδων Μασούτης – Κρητικός να ήρθε στην αυγή του 2026, ωστόσο το 2025 μας αποχαιρέτησε με ένα «διαζύγιο».

Ο λόγος για το deal μεταξύ του ομίλου AVE και της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Bazaar που δεν ευδοκίμησε. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η AVE ανακοίνωσε πως τελικώς δεν υπήρξε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Bazaar.

Ήταν τον Ιούνιο του 2025 όταν έγινε γνωστή η υπογραφή μη δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της αλυσίδας Bazaar από τη Retail & More, θυγατρική του ομίλου εταιρειών AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, σε ένα deal που αν δεν «ναυαγούσε», θα άλλαζε τα δεδομένα στους «μεσαίους» του εγχώριου κλάδου των σούπερ μάρκετ.

Η Retail & More ιδρύθηκε το 2021 έχοντας αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα, με στόχο να «τρέξει» την επάνοδο του σήματος του γαλλικού κολοσσού στη χώρα μας.

Αν η συμφωνία προχωρούσε, θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Bazaar που αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο των convenience discount stores με περισσότερα από 160 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό γιατί θα γινόταν το «όχημα» για την ανάπτυξη του εμπορικού σήματος της Carrefour στην Ελλάδα, όπου η Retail & More αναπτύσσει ήδη ένα δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων.

Πού «ψάχνουν» εξαγορές οι ισχυροί του κλάδου…

Στο μεταξύ, ανοιχτές παραμένουν πάντοτε οι «κεραίες» του ομίλου Σκλαβενίτης για επέκταση σε νέες αγορές, μέσω ενδεχόμενων εξαγορών. Για τον λιανεμπορικό όμιλο, οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον και για αυτό τον λόγο έχουν μελετηθεί. Κυρίως δε αγορές μεγαλύτερες από εκείνες που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος. Η φημολογία άλλωστε για πιθανή επέκταση του ομίλου στην αγορά της Πολωνίας κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. «Το ενδεχόμενο επέκτασης της Σκλαβενίτης εκτός Ελλάδας βρίσκεται σε επίπεδο μελέτης. Μελέτη σημαίνει ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν συζητάμε κάτι πρακτικό. Άλλωστε πρέπει να ολοκληρωθεί και ένας μεγάλος κύκλος επενδύσεων που γίνονται, τώρα δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Αν θέλεις να προετοιμαστείς για κάτι σοβαρό πρέπει να το μελετήσεις πάρα πολύ καλά», σχολίαζαν πρόσφατα στους δημοσιογράφους πηγές με γνώση των διαδικασιών, επιβεβαιώνοντας πως ο leader της αγοράς «σκανάρει» την αγορά της Πολωνίας. «Μπορεί στο μεσοδιάστημα να προστεθεί κάτι που να μας φανεί ελκυστικό. Ωστόσο, απέχουμε πάρα πολύ από το να πούμε ότι θα γίνει κάτι», σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Την ώρα που σύσσωμη η εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ βρίσκεται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού και η ΑΒ Βασιλόπουλος «σκανάρει» κάθε δυνατή ευκαιρία. Όπως εξηγούσε το περασμένο καλοκαίρι, μιλώντας στο -, ο κ. Λαβίδας, στο ραντάρ της αλυσίδας βρίσκονται οι μεμονωμένες εξαγορές, ήτοι δηλαδή μεμονωμένα καταστήματα, ή μικρές τοπικές αλυσίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά. «Όπου υπάρχει ευκαιρία, την αξιολογούμε», σημείωνε, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως δεν είναι μόνο η ΑΒ Βασιλόπουλος που κάνει κρούση για μια πιθανή εξαγορά, αλλά ακόμη και οι μικροί έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της αλυσίδας. Τα δε νέα αποκτήματα περνούν αμέσως στο δίκτυο franchise της αλυσίδας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση της αλυσίδας Τερζής στην Πελοπόννησο, στην εξαγορά ενός μεμονωμένου καταστήματος στη Μήλο, καθώς και στην εξαγορά των πέντε από το σύνολο των οκτώ καταστημάτων της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς.

Ερωτηθείς πρόσφατα για το ενδεχόμενο η METRO AEBE να προχωρήσει στο ενδεχόμενο εξαγοράς, ο κ. Παντελιάδης αποκάλυψε ότι «εμείς τα κοιτάμε όλα, αρκεί να είναι κινήσεις με λογικό οικονομικό αποτέλεσμα. Οι περισσότερες εξαγορές που έγιναν στην Ελλάδα τις είδαμε κι εμείς, αλλά δεν προχωρήσαμε, είτε γιατί κάτι δεν μας άρεσε, είτε γιατί είδαμε ότι δεν ήταν προς όφελός μας». Σημείωνε μάλιστα πως «για εμάς τα υγιή οικονομικά αποτελέσματα είναι πιο σημαντικά από την ανάπτυξη, ενώ δεν είναι υγιές κάτι που βασίζεται στον δανεισμό». «Μπορεί να μην κάνουμε καμία εξαγορά αν δεν είναι προς όφελός μας», εξηγούσε ο κ. Παντελιάδης.