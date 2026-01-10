Το-ΠΑΣΟΚ-καταδικάζει-την-επίθεση-κατά-του-βουλευτή-του-Ιλχάν-Αχμέτ

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει απερίφραστα «τη στοχευμένη επίθεση» που δέχθηκε ο βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, με αφορμή την παρουσία του σε θρησκευτική ορκωμοσία Μουφτή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαριστεί με απόλυτη σαφήνεια ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όσο και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζουν ως νόμιμους Μουφτήδες αποκλειστικά και μόνο εκείνους, που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κράτος.

» Η παρουσία του Βουλευτή Ροδόπης πραγματοποιήθηκε απολύτως εντός του θεσμικού πλαισίου, με σεβασμό στη νομιμότητα, στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, χωρίς καμία απολύτως απόκλιση από τις πάγιες και ξεκάθαρες θέσεις του Κινήματος.

» Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στηρίζει τον Βουλευτή του και υπερασπίζεται χωρίς αστερίσκους τη νομιμότητα, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Είναι το κόμμα που έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή του στην εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και στην ισότητα όλων των Ελλήνων Πολιτών χωρίς θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

