Τραμπ σε πετρελαϊκές: Επενδύστε στη Βενεζουέλα – Ιδιαίτερα διστακτικές οι εταιρείες

Μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν δει τα περιουσιακά τους στοιχεία να εθνικοποιούνται στη Βενεζουέλα, διστάζουν να δεσμευτούν σε μεγάλες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο με στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου για να συζητήσουν τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι θέλει να επενδύσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα ώστε να επεκταθεί δραστικά η παραγωγή της.

Ο Τραμπ έχει ορίσει το πετρέλαιο ως προτεραιότητα της στρατηγικής του για τη νοτιοαμερικανική χώρα, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις σε νυχτερινή επιχείρηση στην πρωτεύουσά της, στις 3 Ιανουαρίου.

«Οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να ανακατασκευάσουν την ετοιμόρροπη ενεργειακή υποδομή της Βενεζουέλας και τελικά να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου σε επίπεδα που δεν έχουν υπάρξει ποτέ, μα ποτέ ξανά», δήλωσε ο Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησης.

Στο πλευρό του βρίσκονταν κορυφαία στελέχη της Exxon Mobil, της ConocoPhillips, της Chevron και άλλων εταιρειών.

«Εμείς θα λάβουμε την απόφαση για το ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα εισέλθουν», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Εξήρε επίσης μια συμφωνία με τους μεταβατικούς ηγέτες της Βενεζουέλας για την παροχή 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, όπου πολλά διυλιστήρια είναι ειδικά εξοπλισμένα για να το επεξεργάζονται. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει οι παραδόσεις αυτές να συνεχιστούν επ’ αόριστον.

«Ένα από τα πράγματα που θα αποκομίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό θα είναι ακόμη χαμηλότερες τιμές ενέργειας», είπε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνεχίσει να συλλαμβάνουν δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου της Βενεζουέλας στη θάλασσα για την επιβολή εμπάργκο. Η πέμπτη τέτοια κατάσχεση ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι χρειάζεται να ελέγχουν επ’ αόριστον τις πωλήσεις πετρελαίου και τα έσοδα της Βενεζουέλας, ώστε να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα ενεργεί προς το συμφέρον των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν επικρίνει αυτή την προσέγγιση χαρακτηρίζοντάς την εκβιασμό. Αναλυτές του κλάδου έχουν επίσης προειδοποιήσει για πολιτική αστάθεια, καθώς η χώρα βαδίζει σε λεπτή γραμμή μεταξύ της καταδίκης της σύλληψης του Μαδούρο και της κατευναστικής στάσης απέναντι στις ΗΠΑ.

Έντονος δισταγμός

Σύμφωνα με το Reuters, εταιρείες όπως η Chevron, η Vitol και η Trafigura ανταγωνίζονται για αμερικανικές άδειες προκειμένου να εμπορεύονται το υφιστάμενο αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, ωστόσο οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες διστάζουν να δεσμευτούν σε μεγάλες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη χώρα λόγω του υψηλού κόστους και της πολιτικής αστάθειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι η εταιρεία θεωρεί τη Βενεζουέλα επί του παρόντος «μη επενδύσιμη» και ότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές για να επιστρέψει εκεί.

«Μας έχουν κατασχέσει τα περιουσιακά μας στοιχεία εκεί δύο φορές, οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι για να επανεισέλθουμε για τρίτη φορά θα απαιτηθούν αρκετά σημαντικές αλλαγές», είπε.

«Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ, σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αυτές οι αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν», πρόσθεσε.

Η Exxon και η ConocoPhillips αποχώρησαν από τη Βενεζουέλα πριν από σχεδόν 20 χρόνια, αφού τα περιουσιακά τους στοιχεία εθνικοποιήθηκαν.

Ο αντιπρόεδρος της Chevron, Μαρκ Νέλσον, δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει δεσμευμένη σε επενδύσεις στη Βενεζουέλα. Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν επίσης αρκετές μικρότερες ανεξάρτητες εταιρείες και επενδυτικά σχήματα που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων και ορισμένα με δεσμούς με το Κολοράντο, την πολιτεία καταγωγής του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ. Πολλά από αυτά τα στελέχη επαίνεσαν τον Τραμπ για τις πολιτικές του σχετικά με τη Βενεζουέλα και δήλωσαν ότι είναι έτοιμα να επενδύσουν στη χώρα και να εμπορευτούν το πετρέλαιό της.

Δεκαετίες υποεπένδυσης έχουν διαβρώσει την παραγωγή στη Βενεζουέλα, μέλος του ΟΠΕΚ, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο αλλά αντιστοιχεί μόλις στο περίπου 1% της παγκόσμιας προσφοράς.

Τη δεκαετία του 1970, η Βενεζουέλα παρήγαγε έως και 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα υπερτριπλάσια των σημερινών επιπέδων.

Ο Τραμπ δήλωσε στη συνάντηση ότι οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν τη φυσική και οικονομική ασφάλεια των πετρελαϊκών εταιρειών που θα επενδύσουν στη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News, ενόψει των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, ότι υπάρχει «μια πραγματική πιθανότητα» οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Export-Import Bank για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση μεγάλων πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για τις εταιρείες που θα αποφασίσουν να επενδύσουν εκεί.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις με τις πετρελαϊκές εταιρείες στοχεύουν στη διασφάλιση δεσμεύσεων.

«Πρέπει να τους κάνουμε να επενδύσουν και μετά πρέπει να πάρουμε τα χρήματά τους πίσω όσο πιο γρήγορα μπορούμε», είπε ο Τραμπ. «Και μετά μπορούμε να τα μοιράσουμε ανάμεσα στη Βενεζουέλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνους. Νομίζω ότι είναι απλό. Νομίζω ότι ο τύπος είναι απλός».