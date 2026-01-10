Χατζηδάκης:-Συνεχίζουμε-στον-δρόμο-της-κοινής-λογικής,-για-να-ανεβάσουμε-την-Ελλάδα-ακόμα-πιο-ψηλά

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην πιο κάτω ανάρτηση:

«10 χρόνια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας! Με αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες, με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και με ενίσχυση της θέσης της χώρας. Χαίρομαι που έχω συμμετάσχει σε αυτή την πορεία: Με τη διάσωση της ΔΕΗ, με την εργασιακή μεταρρύθμιση, με την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, με τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και προχωράμε! Με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με αυτοκριτική, όπου χρειάζεται, αλλά και με διάθεση να συνεχίσουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά!».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

